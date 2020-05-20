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Егор Филипенко: «Конечно, мы держали в головах необходимость возвращать долги, реваншироваться за 2019-й»

21.05.2020 06:04 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился эмоциями после игры 10-го тура чемпионата Беларуси против брестского «Динамо» (3:1).

– За последние годы матчи БАТЭ с брестским «Динамо» превратились в очень принципиальные. Конечно, мы держали в головах необходимость возвращать долги, реваншироваться за 2019-й, когда уступили сопернику и в Суперкубке, и в чемпионате. Серьезно настраивались, из-за чего не лучшим образом выглядели в первом тайме – были чересчур заряженными на борьбу, что мешало демонстрировать привычный футбол.

После перерыва мы начали увереннее контролировать мяч, да и вообще игра раскрылась, возникало больше моментов. Полагаю, мы закономерно праздновали победу. Единственная тревожная ситуация случилась при счете 1:1, когда хозяева могли забить. Да, тогда повезло, но до того мы не реализовали пару стопроцентных шансов. К счастью, в дальнейшем выжали максимум из двух атак.

Физическое состояние? Для нас не в новинку жить в условиях плотного календаря. Иногда даже полегче выходить на поле через три дня на четвертый, чем работать в недельном цикле. Если выступать в подобном графике, условно говоря, месяц, то придется крайне тяжело. А здесь особых проблем не вижу. Понятно, усталость присутствует, однако имеем хорошую обойму: любой, кто сегодня остался в запасе, завтра попадет в стартовый состав – и команда не потеряет в качестве.

В воскресенье ожидаю не менее напряженного, боевого противостояния. Шаг до трофея, впрочем, и «Динамо» хочет его завоевать. Будет непросто. После этой победы психология в какой-то степени на нашей стороне, однако финал Кубка – отдельная история со своей философией. Думаю, решить судьбу поединка способны мелкие детали. Ну и надеюсь, что все завершится в пользу БАТЭ – сказал Филипенко.

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Теги: Брест
 
 
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Защитник БАТЭ Егор Филипенко поделился эмоциями после игры 10-го тура чемпионата Беларуси против брестского «Динамо» (3:1).
 
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