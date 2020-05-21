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Футболисты Английской премьер-лиги занимаются в группах
21.05.2020 13:04 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTФутболисты Английской премьер-лиги занимаются в небольших группах и готовятся к рестарту сезона, несмотря на новые случаи заражения COVID-19. Лига объявила о шести положительных тестах. Три из них в "Уотфорде": два сотрудника клуба и игрок - защитник Эдриан Мариаппа.
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Футболисты Английской премьер-лиги занимаются в небольших группах и готовятся к рестарту сезона, несмотря на новые случаи заражения COVID-19. Лига объявила о шести...
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