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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футболисты Английской премьер-лиги занимаются в группах Футболисты Английской премьер-лиги занимаются в небольших группах и готовятся к рестарту сезона, несмотря на новые случаи заражения COVID-19. Лига объявила о шести...

Футболисты Английской премьер-лиги занимаются в небольших группах и готовятся к рестарту сезона, несмотря на новые случаи заражения COVID-19. Лига объявила о шести положительных тестах. Три из них в "Уотфорде": два сотрудника клуба и игрок - защитник Эдриан Мариаппа.