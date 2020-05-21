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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен на год
21.05.2020 17:46 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTОн должен был пройти в Абу-Даби в декабре 2020 года. Международная федерация плавания и власти ОАЭ сумели найти компромисс по этому вопросу. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 13 по 18 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).
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Он должен был пройти в Абу-Даби в декабре 2020 года. Международная федерация плавания и власти ОАЭ сумели найти компромисс по этому вопросу. Чемпионат мира по...
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