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Чемпионат мира по плаванию на короткой воде перенесен на год

21.05.2020 17:46 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Он должен был пройти в Абу-Даби в декабре 2020 года. Международная федерация плавания и власти ОАЭ сумели найти компромисс по этому вопросу. Чемпионат мира по плаванию на короткой воде пройдет с 13 по 18 декабря 2021 года, сообщает пресс-служба Международной федерации плавания (FINA).

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Он должен был пройти в Абу-Даби в декабре 2020 года. Международная федерация плавания и власти ОАЭ сумели найти компромисс по этому вопросу. Чемпионат мира по...
 
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