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Новый сезон итальянской серии А стартует 1 сентября
21.05.2020 13:04 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTТакое решение принято на заседании федерации футбола страны в формате телеконференции. При этом нынешние турниры серий А, B и С должны быть завершены не позднее 20 августа. До возобновления чемпионатов федеральный совет согласует формат проведения соревнований в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации и возможной приостановки их розыгрыша. В Италии накануне продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 14 июня.
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Такое решение принято на заседании федерации футбола страны в формате телеконференции. При этом нынешние турниры серий А, B и С должны быть завершены не позднее 20...
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