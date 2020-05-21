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Новый сезон итальянской серии А стартует 1 сентября

21.05.2020 13:04 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Такое решение принято на заседании федерации футбола страны в формате телеконференции. При этом нынешние турниры серий  А, B и С должны быть завершены не позднее 20 августа. До возобновления  чемпионатов  федеральный  совет согласует формат проведения соревнований в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации и возможной приостановки их розыгрыша. В Италии накануне продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 14 июня.

 
 
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Такое решение принято на заседании федерации футбола страны в формате телеконференции. При этом нынешние турниры серий  А, B и С должны быть завершены не позднее 20...
 
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