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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новый сезон итальянской серии А стартует 1 сентября Такое решение принято на заседании федерации футбола страны в формате телеконференции. При этом нынешние турниры серий А, B и С должны быть завершены не позднее 20...

Такое решение принято на заседании федерации футбола страны в формате телеконференции. При этом нынешние турниры серий А, B и С должны быть завершены не позднее 20 августа. До возобновления чемпионатов федеральный совет согласует формат проведения соревнований в случае неблагоприятной эпидемиологической ситуации и возможной приостановки их розыгрыша. В Италии накануне продлили запрет на проведение массовых мероприятий до 14 июня.