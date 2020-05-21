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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Стадион "Динамо" во время финала Кубка Беларуси будет заполнен не более чем на четверть Стадион "Динамо" во время финала Кубка Беларуси будет заполнен не более чем на четверть, рассказал председатель федерации Владимир Базанов. Матч за трофей между...

Стадион "Динамо" во время финала Кубка Беларуси будет заполнен не более чем на четверть, рассказал председатель федерации Владимир Базанов. Матч за трофей между БАТЭ и брестским "Динамо" пройдет в воскресенье в 17 часов. Прямая трансляция на