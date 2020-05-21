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Стадион "Динамо" во время финала Кубка Беларуси будет заполнен не более чем на четверть
21.05.2020 15:52 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTСтадион "Динамо" во время финала Кубка Беларуси будет заполнен не более чем на четверть, рассказал председатель федерации Владимир Базанов. Матч за трофей между БАТЭ и брестским "Динамо" пройдет в воскресенье в 17 часов. Прямая трансляция на
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Стадион "Динамо" во время финала Кубка Беларуси будет заполнен не более чем на четверть, рассказал председатель федерации Владимир Базанов. Матч за трофей между...
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