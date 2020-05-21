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Руководство «Немана» отвело Ковалевичу 2 матча на исправление ситуации
21.05.2020 15:52 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Как стало известно Tribuna.com, угроза увольнения нависла над главным тренером «Немана»
По нашей информации, руководство клуба определило два матча для специалиста на исправление турнирной ситуации команды.
В восьми матчах чемпионата Беларуси у «Немана» лишь 2 победы. Два последних матча закончились поражением.
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Как стало известно Tribuna.com, угроза увольнения нависла над главным тренером «Немана» Игорем Ковалевичем.
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