Руководство «Немана» отвело Ковалевичу 2 матча на исправление ситуации

Источник материала: Tribuna.com

Как стало известно Tribuna.com, угроза увольнения нависла над главным тренером «Немана» .

По нашей информации, руководство клуба определило два матча для специалиста на исправление турнирной ситуации команды.

В восьми матчах чемпионата Беларуси у «Немана» лишь 2 победы. Два последних матча закончились поражением.

В турнирной таблице гродненский клуб находится на 14-м месте, набрав 8 очков.

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