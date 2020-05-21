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Уткин о контракте Гончаренко: «Это не новое доверие, а нормальное кризисное решение»

21.05.2020 17:34 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Василий Уткин высказался о решении ЦСКА продлить контракт с главным тренером Виктором Гончаренко до конца сезона-2020/21.

«Новый контракт Гончаренко – как много слов! На самом деле смысл простой: как вы поменяете тренера, если до августа играть через месяц со старой командой, а потом через неделю с обновленной?

Так можно только если вы готовили смену тренера заранее. Ну, как «Локомотив»; правда, там ошибочно решили, что смена тренера – это просто оформление на работу другого человека, и этого достаточно. Но нет.

Потому и контракт с Гончаренко на год. Это не новое доверие – его как раз можно заработать за этот год. Это нормальное кризисное решение. Думаю, в другом случае шансы Виктора были бы 50 на 50 в лучшем случае.

Но в чем Гончаренко не откажешь – он умеет меняться. Он развивается, не остановился. Думаю, это ключевой год в его карьере.

Если ЦСКА выправится после своего многолетнего хозяйственного спада – это очень перспективное место работы для совсем не старого и еще далеко не реализовавшего тренера. Тут я оптимист.

Тем не менее решение клуба о годичном контракте сейчас ни о чем не говорит, иное было бы абсурдом», – написал Уткин в телеграм-канале.

 
 
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Журналист Василий Уткин высказался о решении ЦСКА продлить контракт с главным тренером Виктором Гончаренко до конца сезона-2020/21.
 
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