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АБФФ организует виртуальную пресс-конференцию перед финалом Кубка Беларуси
21.05.2020 18:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
АБФФ организует виртуальную пресс-конференцию перед финалом Кубка Беларуси, в которой примут участие главные тренеры и игроки БАТЭ и брестского «Динамо».
«Мы понимаем, что в сложившейся эпидемиологической ситуации важно прежде всего заботиться о здоровье — своем и окружающих. Поэтому понимаем, что далеко не каждый из вас отправится на общение со спикерами субботы. И в качестве альтернативы предлагаем удаленную организацию пресс-конференции. Для этого вам достаточно оставить свои вопросы в комментарии под этой темой в
Подчеркнем, что вместе с представителями прессы мы с удовольствием рассмотрим и вопросы болельщиков. Но приоритет в выборе изначально будет отдан все же вопросам от представителей СМИ.
Надеемся, что вы будете максимально вежливы к спикерам и друг другу, постаравшись сохранить лаконичность запросов, а также избежав их повторов», – сообщает АБФФ.
Финал Кубка Беларуси состоится 24 мая в 17.00 на стадионе «Динамо».
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АБФФ организует виртуальную пресс-конференцию перед финалом Кубка Беларуси, в которой примут участие главные тренеры и игроки БАТЭ и брестского «Динамо».
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