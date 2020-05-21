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Надежда Остапчук: «Бабарико и Цепкало? Сначала почитаю, что люди предложат, то есть их программы, потом послушаю их интервью – и дам объяснения. Для меня это новые люди»

21.05.2020 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук рассказала, что пока не изучала кандидатов в президенты Беларуси, а так отметила, что не уверена, что посетит выборы.

- Следите ли за тем, как стартовала предвыборная кампания?

– Так, что пробегает в ленте новостей – специально не слежу.

- Вы пока не изучали кандидатов?

– Еще не было вроде бы никаких программ. Когда они будут... Пофамильно более менее. А так: что, кто это... Так не изучала.

Бабарико и Цепкало? Сначала почитаю, что люди предложат, то есть их программы, потом послушаю их интервью – и дам объяснения. Для меня это новые люди. Они на слуху-то были, но как человек, что за он – нет данных.

- Есть ли шансы у соперников Александра Лукашенко?

– Сомневаюсь на данный момент ответить вам точно, но я думаю, что скорее всего, вряд ли. 

- А правильно ли во время пандемии проводить выборы?

–  Я считаю, что нет. Надо было отложить. Это будет нарушать права других кандидатов и людей, которые захотят проголосовать, – дополнительный риск человека заразиться. Я думаю, что это можно было бы отложить на более позднее время. Хотя бы до того времени, когда хоть как-то стабилизируется ситуация

- Пойдете ли сами на выборы?

– Я на данный момент не знаю. Когда буду знать, чтобы был какой-то конкретный кандидат, тогда я за него проголосую. Если нет, то я пропущу эти выборы, – сказала Остапчук.

 
Теги: Новости
 
 
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Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук рассказала, что пока не изучала кандидатов в президенты Беларуси, а так отметила, что не уверена, что посетит выборы.
 
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