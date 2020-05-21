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Надежда Остапчук: «Бабарико и Цепкало? Сначала почитаю, что люди предложат, то есть их программы, потом послушаю их интервью – и дам объяснения. Для меня это новые люди»
21.05.2020 19:17 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук рассказала, что пока не изучала кандидатов в президенты Беларуси, а так отметила, что не уверена, что посетит выборы.
- Следите ли за тем, как стартовала предвыборная кампания?
– Так, что пробегает в ленте новостей – специально не слежу.
- Вы пока не изучали кандидатов?
– Еще не было вроде бы никаких программ. Когда они будут... Пофамильно более менее. А так: что, кто это... Так не изучала.
Бабарико и Цепкало? Сначала почитаю, что люди предложат, то есть их программы, потом послушаю их интервью – и дам объяснения. Для меня это новые люди. Они на слуху-то были, но как человек, что за он – нет данных.
- Есть ли шансы у соперников Александра Лукашенко?
– Сомневаюсь на данный момент ответить вам точно, но я думаю, что скорее всего, вряд ли.
- А правильно ли во время пандемии проводить выборы?
– Я считаю, что нет. Надо было отложить. Это будет нарушать права других кандидатов и людей, которые захотят проголосовать, – дополнительный риск человека заразиться. Я думаю, что это можно было бы отложить на более позднее время. Хотя бы до того времени, когда хоть как-то стабилизируется ситуация
- Пойдете ли сами на выборы?
– Я на данный момент не знаю. Когда буду знать, чтобы был какой-то конкретный кандидат, тогда я за него проголосую. Если нет, то я пропущу эти выборы, – сказала Остапчук.
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Надежда Остапчук: «Бабарико и Цепкало? Сначала почитаю, что люди предложат, то есть их программы, потом послушаю их интервью – и дам объяснения. Для меня это новые люди»
Белорусская легкоатлетка Надежда Остапчук рассказала, что пока не изучала кандидатов в президенты Беларуси, а так отметила, что не уверена, что посетит выборы.
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