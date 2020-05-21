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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава АБФФ: финал Кубка Беларуси пройдет с максимальными мерами безопасности Финальный поединок за Кубок Беларуси по футболу между борисовским БАТЭ и брестским "Динамо" пройдет с максимальными мерами безопасности - об этом в интервью нашей...

Финальный поединок за Кубок Беларуси по футболу между борисовским БАТЭ и брестским "Динамо" пройдет с максимальными мерами безопасности - об этом в интервью нашей съемочной группе заявил председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов.Напомним, что финальный поединок за Кубок страны между борисовским БАТЭ и брестским "Динамо" начнется в 17 часов, прямой эфир на