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Глава АБФФ: финал Кубка Беларуси пройдет с максимальными мерами безопасности
21.05.2020 20:06 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTФинальный поединок за Кубок Беларуси по футболу между борисовским БАТЭ и брестским "Динамо" пройдет с максимальными мерами безопасности - об этом в интервью нашей съемочной группе заявил председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов.
Напомним, что финальный поединок за Кубок страны между борисовским БАТЭ и брестским "Динамо" начнется в 17 часов, прямой эфир на
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Финальный поединок за Кубок Беларуси по футболу между борисовским БАТЭ и брестским "Динамо" пройдет с максимальными мерами безопасности - об этом в интервью нашей...
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