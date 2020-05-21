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Глава АБФФ: финал Кубка Беларуси пройдет с максимальными мерами безопасности

21.05.2020 20:06 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Финальный поединок за Кубок Беларуси по футболу между борисовским БАТЭ и брестским "Динамо" пройдет с максимальными мерами безопасности - об этом в интервью нашей съемочной группе заявил председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов. 

Напомним, что финальный поединок за Кубок страны между борисовским БАТЭ и брестским "Динамо" начнется в 17 часов, прямой эфир на "Беларусь 5".

 
 
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Финальный поединок за Кубок Беларуси по футболу между борисовским БАТЭ и брестским "Динамо" пройдет с максимальными мерами безопасности - об этом в интервью нашей...
 
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