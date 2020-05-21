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А. Адурис завершил карьеру

22.05.2020 06:30 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Легенда клуба "Атлетик Бильбао" Ариц Адурис завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в трогательной форме, написав своим поклонникам письмо. Точкой в выступлениях на профессиональном уровне 39-летнего бомбардира стала проблема в тазобедренном суставе, который требует замены. Адурис - лучший бомбардир "Атлетика" в XXI веке, сыграл за басков 405 матчей и забил 172 мяча. Подробности сегодня в программе "День спорта" со Станиславом Липским.
 
 
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Легенда клуба "Атлетик Бильбао" Ариц Адурис завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в трогательной форме, написав своим поклонникам письмо. Точкой в...
 
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