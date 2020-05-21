Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так А. Адурис завершил карьеру Легенда клуба "Атлетик Бильбао" Ариц Адурис завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в трогательной форме, написав своим поклонникам письмо. Точкой в...

Легенда клуба "Атлетик Бильбао" Ариц Адурис завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в трогательной форме, написав своим поклонникам письмо. Точкой в выступлениях на профессиональном уровне 39-летнего бомбардира стала проблема в тазобедренном суставе, который требует замены. Адурис - лучший бомбардир "Атлетика" в XXI веке, сыграл за басков 405 матчей и забил 172 мяча. Подробности сегодня в программесо Станиславом Липским.