|
А. Адурис завершил карьеру
22.05.2020 06:30 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTЛегенда клуба "Атлетик Бильбао" Ариц Адурис завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в трогательной форме, написав своим поклонникам письмо. Точкой в выступлениях на профессиональном уровне 39-летнего бомбардира стала проблема в тазобедренном суставе, который требует замены. Адурис - лучший бомбардир "Атлетика" в XXI веке, сыграл за басков 405 матчей и забил 172 мяча. Подробности сегодня в программе
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Легенда клуба "Атлетик Бильбао" Ариц Адурис завершил профессиональную карьеру. Об этом он сообщил в трогательной форме, написав своим поклонникам письмо. Точкой в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)