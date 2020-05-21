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Миятович о голе за «Реал» в финале ЛЧ-1998: «Офсайда не было. Игроки «Юве» не отреагировали на эпизод»

21.05.2020 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович вспомнил финал Лиги чемпионов-1998.

Мадридский клуб встречался с «Ювентусом», единственный гол в матче забил Миятович на 67-й минуте.

«Проигравшие имеют право злиться. Но я уверен насчет этого эпизода. Я всегда говорю, что это не офсайд, опираясь на реакцию игроков «Ювентуса».

Мы знали, как они себя ведут, поскольку часто играли против итальянских команд. Они протестуют против всего, даже когда ничего нет, и в этой игре никто не поднимал руку, чтобы указать на офсайд.

Правда, что нет такого угла, который окончательно доказал бы [отсутствие офсайда], но я убежден, что был в игре. Никто не протестовал, в этом весь секрет», – сказал Миятович.

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Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович вспомнил финал Лиги чемпионов-1998.Мадридский клуб встречался с «Ювентусом», единственный гол в матче забил Миятович на...
 
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