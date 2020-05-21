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Миятович о голе за «Реал» в финале ЛЧ-1998: «Офсайда не было. Игроки «Юве» не отреагировали на эпизод»
21.05.2020 20:58 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший нападающий
Мадридский клуб встречался с «Ювентусом», единственный гол в матче забил Миятович на 67-й минуте.
«Проигравшие имеют право злиться. Но я уверен насчет этого эпизода. Я всегда говорю, что это не офсайд, опираясь на реакцию игроков
Мы знали, как они себя ведут, поскольку часто играли против итальянских команд. Они протестуют против всего, даже когда ничего нет, и в этой игре никто не поднимал руку, чтобы указать на офсайд.
Правда, что нет такого угла, который окончательно доказал бы [отсутствие офсайда], но я убежден, что был в игре. Никто не протестовал, в этом весь секрет», – сказал Миятович.
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Миятович о голе за «Реал» в финале ЛЧ-1998: «Офсайда не было. Игроки «Юве» не отреагировали на эпизод»
Бывший нападающий «Реала» Предраг Миятович вспомнил финал Лиги чемпионов-1998.Мадридский клуб встречался с «Ювентусом», единственный гол в матче забил Миятович на...
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