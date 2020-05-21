Игорь Ковалевич: «В этом году команда играет. Идет не совсем понятное нагнетание»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал результат матча против «Торпедо-БелАЗ» (3:1).

– Очень качественный матч. Обе команды показали хороший футбол. В этом году команда играет, ребята с характером. Идет не совсем понятное нагнетание. Если получится, будем двигаться в том же направлении.

- Насколько важно было победить в нынешней ситуации?

– Побеждать важно в любой ситуации. В принципе, когда меня увольняли, команда не то что заступилась – она высказала свое мнение. Все было в их ногах, руках, головах. Они так каждый матч должны играть. Они сегодня играли как одержимые, – сказал Ковалевич в эфире канала «Беларусь 5».