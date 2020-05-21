ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Игорь Ковалевич: «В этом году команда играет. Идет не совсем понятное нагнетание»

21.05.2020 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал результат матча против «Торпедо-БелАЗ» (3:1).

– Очень качественный матч. Обе команды показали хороший футбол. В этом году команда играет, ребята с характером. Идет не совсем понятное нагнетание. Если получится, будем двигаться в том же направлении.

- Насколько важно было победить в нынешней ситуации?

– Побеждать важно в любой ситуации. В принципе, когда меня увольняли, команда не то что заступилась – она высказала свое мнение. Все было в их ногах, руках, головах. Они так каждый матч должны играть. Они сегодня играли как одержимые, – сказал Ковалевич в эфире канала «Беларусь 5».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал результат матча против «Торпедо-БелАЗ» (3:1).
 
Новости дня
Новости спорта
 
Миятович о голе за «Реал» в финале ЛЧ-1998: «Офсайда не было. Игроки «Юве» не отреагировали на эпизод»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

20.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Полымя
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Кричевская жизнь
21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика