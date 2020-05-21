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Игорь Ковалевич: «В этом году команда играет. Идет не совсем понятное нагнетание»
21.05.2020 21:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал результат матча против «Торпедо-БелАЗ» (3:1).
– Очень качественный матч. Обе команды показали хороший футбол. В этом году команда играет, ребята с характером. Идет не совсем понятное нагнетание. Если получится, будем двигаться в том же направлении.
- Насколько важно было победить в нынешней ситуации?
– Побеждать важно в любой ситуации. В принципе, когда меня увольняли, команда не то что заступилась – она высказала свое мнение. Все было в их ногах, руках, головах. Они так каждый матч должны играть. Они сегодня играли как одержимые, – сказал Ковалевич в эфире канала «Беларусь 5».
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Главный тренер «Немана» Игорь Ковалевич прокомментировал результат матча против «Торпедо-БелАЗ» (3:1).
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