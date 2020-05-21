Юрий Пунтус: «Наверное, провели худший матч в этом сезоне. В атаке мы сегодня ничего не сделали»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Торпедо-БелАЗ» Юрий Пунтус прокомментировал результат матча против «Немана» (1:3).

– Очень хотели выиграть. В принципе, все складывалось нормально – первыми забили гол. Но потом… Наверное, провели худший матч в этом сезоне. Даже эпизодами не играли в тот футбол, который отрабатываем на тренировках, все скомкано.

После гола стали держаться за этот счет. Получили гол в раздевалку.

Во втором тайме допустили пару ошибок, за что и были наказаны. В атаке мы сегодня ничего не сделали.

- Сильно сказалось отсутствие игроков?

– Отсутствовали игроки основы. Но сегодня у нас было 19 человек в заявке. Я сказал ребятам, которые проводят не много времени на поле, что это их шанс проявить себя. Сегодня претензии ко всем игрокам, – сказал Пунтус в эфире канала «Беларусь 5».