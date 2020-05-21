Боян Настич: «Без преувеличения могу сказать: БАТЭ спас мою карьеру»

Источник материала: Tribuna.com

Боснийский защитник БАТЭ Боян Настич в интервью «Прессболу» рассказал, как борисовский клуб спас его карьеру.

- Ты приехал в Беларусь еще до окончания прошлого сезона. Кажется, это помогло быстро адаптироваться?

– Без сомнений! Когда вел переговоры с БАТЭ, еще продолжался чемпионат. В Борисове сказали, что могу — и так будет даже лучше — приехать в Беларусь осенью. Познакомиться с командой, посмотреть, как она работает, как готовится к матчам, как здесь вообще все устроено. Сказали, что это мне поможет быстрее привыкнуть. Я согласился. К тому же спокойно удалось уладить все бытовые вопросы, не тратить на это время и энергию во время предсезонной подготовки. Приехали сюда осенью с женой, она подобрала нам квартиру, организовала быт. Это действительно помогло мне привыкнуть к жизни в Беларуси еще до того, как начал играть за БАТЭ. Хотя пришлось сложно — в первую очередь из-за того, что столько времени нужно было только тренироваться.

- Непросто было согласиться на такие условия — почти полгода ждать игр?

– В течение карьеры мне не раз приходилось принимать сложные решения. Трудности буквально преследовали меня всю жизнь, так что я к ним готов. Всегда стараюсь смотреть на мир позитивно. Поэтому воспринимал ситуацию иначе: я наконец нашел клуб. Я знаю, где буду играть. БАТЭ — большое имя на европейской арене, команда выступала в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Теперь могу спокойно работать и улучшать игру, не переживая ни о чем. Естественно, это было очень сложно. Постоянно хотелось на поле, особенно когда приходил в раздевалку на «Борисов-Арене» и видел, как команда готовится выйти на матч. Хотел поскорее присоединиться, особенно в первые три месяца. Потом началось межсезонье — и стало проще, все оказались в одинаковых условиях.

- Что ты имеешь в виду под сложностями? Карьеру в Бельгии?

– Прежде всего. С «Генком», например, как раз сложилась ситуация, противоположная БАТЭ. Переехал в Бельгию из «Войводины» 10 августа, незадолго до старта чемпионата. И сразу же попал в водоворот — нужно было быстро привыкать ко всему новому. Другие партнеры, чемпионат гораздо выше уровнем, иной стиль игры, а тебе уже скоро выходить на поле в официальных матчах... Это непросто. А затем случилось несколько травм, простой. Тем временем менялись тренеры, у кого-то я сидел на лавке, не попадая в состав. Потом получал шанс — снова травмировался, опять оказывался вне игры. В конце концов, меня отправили в аренду «Остенде». Там получился хороший отрезок. Руководители клуба сказали: окей, ты нам нравишься, хотели бы тебя выкупить. Но «Генк» просит столько денег, что у нас их попросту нет, поэтому извини...

Пришлось вернуться, но мне снова не гарантировали место в составе. Сказали, что на меня не рассчитывают. Сюда же добавились некоторые проблемы с моим прежним агентом — не хочу сейчас о них говорить. Поступали предложения из Турции и английского чемпионшипа… В общем, перед уходом из «Генка» разорвал контракт с агентом — решил, что так лучше, хотя в тот момент у меня не было клуба. Сложный период, но я не терял надежды. И вскоре поступило предложение из Беларуси. Так что без преувеличения могу сказать: БАТЭ спас мою карьеру, – сказал Настич.