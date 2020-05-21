ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Боян Настич: «Без преувеличения могу сказать: БАТЭ спас мою карьеру»

21.05.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Боснийский защитник БАТЭ Боян Настич в интервью «Прессболу» рассказал, как борисовский клуб спас его карьеру.

- Ты приехал в Беларусь еще до окончания прошлого сезона. Кажется, это помогло быстро адаптироваться?

– Без сомнений! Когда вел переговоры с БАТЭ, еще продолжался чемпионат. В Борисове сказали, что могу — и так будет даже лучше — приехать в Беларусь осенью. Познакомиться с командой, посмотреть, как она работает, как готовится к матчам, как здесь вообще все устроено. Сказали, что это мне поможет быстрее привыкнуть. Я согласился. К тому же спокойно удалось уладить все бытовые вопросы, не тратить на это время и энергию во время предсезонной подготовки. Приехали сюда осенью с женой, она подобрала нам квартиру, организовала быт. Это действительно помогло мне привыкнуть к жизни в Беларуси еще до того, как начал играть за БАТЭ. Хотя пришлось сложно — в первую очередь из-за того, что столько времени нужно было только тренироваться.

- Непросто было согласиться на такие условия — почти полгода ждать игр?

– В течение карьеры мне не раз приходилось принимать сложные решения. Трудности буквально преследовали меня всю жизнь, так что я к ним готов. Всегда стараюсь смотреть на мир позитивно. Поэтому воспринимал ситуацию иначе: я наконец нашел клуб. Я знаю, где буду играть. БАТЭ — большое имя на европейской арене, команда выступала в групповых раундах Лиги чемпионов и Лиги Европы. Теперь могу спокойно работать и улучшать игру, не переживая ни о чем. Естественно, это было очень сложно. Постоянно хотелось на поле, особенно когда приходил в раздевалку на «Борисов-Арене» и видел, как команда готовится выйти на матч. Хотел поскорее присоединиться, особенно в первые три месяца. Потом началось межсезонье — и стало проще, все оказались в одинаковых условиях.

- Что ты имеешь в виду под сложностями? Карьеру в Бельгии?

– Прежде всего. С «Генком», например, как раз сложилась ситуация, противоположная БАТЭ. Переехал в Бельгию из «Войводины» 10 августа, незадолго до старта чемпионата. И сразу же попал в водоворот — нужно было быстро привыкать ко всему новому. Другие партнеры, чемпионат гораздо выше уровнем, иной стиль игры, а тебе уже скоро выходить на поле в официальных матчах... Это непросто. А затем случилось несколько травм, простой. Тем временем менялись тренеры, у кого-то я сидел на лавке, не попадая в состав. Потом получал шанс — снова травмировался, опять оказывался вне игры. В конце концов, меня отправили в аренду «Остенде». Там получился хороший отрезок. Руководители клуба сказали: окей, ты нам нравишься, хотели бы тебя выкупить. Но «Генк» просит столько денег, что у нас их попросту нет, поэтому извини...

Пришлось вернуться, но мне снова не гарантировали место в составе. Сказали, что на меня не рассчитывают. Сюда же добавились некоторые проблемы с моим прежним агентом — не хочу сейчас о них говорить. Поступали предложения из Турции и английского чемпионшипа… В общем, перед уходом из «Генка» разорвал контракт с агентом — решил, что так лучше, хотя в тот момент у меня не было клуба. Сложный период, но я не терял надежды. И вскоре поступило предложение из Беларуси. Так что без преувеличения могу сказать: БАТЭ спас мою карьеру, – сказал Настич.

 
Теги: знакомства
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Боснийский защитник БАТЭ Боян Настич в интервью «Прессболу» рассказал, как борисовский клуб спас его карьеру.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Юрий Пунтус: «Наверное, провели худший матч в этом сезоне. В атаке мы сегодня ничего не сделали»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика