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Официальный сайт НХЛ назвал Грабовского лучшим игроком лиги из тех, кто выступал под 84-м номером

21.05.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Михаил Грабовский признан лучшим игроком в истории НХЛ из тех, кто выступал под 84-м номером. Голосование проводилось среди журналистов официального сайта лиги.

В НХЛ Грабовский играл за «Монреаль», «Вашингтон», «Торонто», «Айлендерс», в последний сезон права на форварда принадлежали «Вегасу».

Отмечается, что номер 84 впервые в НХЛ начал носить Гийом Латендресс в 2007 году.

Всего в НХЛ Грабовский провел 544 матча (10 в плей-офф) и набрал 298 (125+173) очков.

 
 
 
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The BEST to EVER wear No. 89 to 80 in NHL history as voted on by the NHL.com writers. Do you agree?!

 
 
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Белорусский нападающий Михаил Грабовский признан лучшим игроком в истории НХЛ из тех, кто выступал под 84-м номером.
 
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