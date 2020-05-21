Официальный сайт НХЛ назвал Грабовского лучшим игроком лиги из тех, кто выступал под 84-м номером

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский нападающий Михаил Грабовский признан лучшим игроком в истории НХЛ из тех, кто выступал под 84-м номером. Голосование проводилось среди журналистов официального сайта лиги.

В НХЛ Грабовский играл за «Монреаль», «Вашингтон», «Торонто», «Айлендерс», в последний сезон права на форварда принадлежали «Вегасу».

Отмечается, что номер 84 впервые в НХЛ начал носить Гийом Латендресс в 2007 году.

Всего в НХЛ Грабовский провел 544 матча (10 в плей-офф) и набрал 298 (125+173) очков.