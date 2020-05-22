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Гладченко об участии в драг-рейсинге: «Дистанция – всего 402 метра. Там не надо особого ума, чтобы нажать газ в пол и быстро разогнаться»

22.05.2020 09:23 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский фристайлист Станислав Гладченко рассказал об участии в драг-рейсинге.

– В Instagram у тебя можно увидеть и снимки с драг‑рей­синга. Еще одно увлечение?

– Можно и так сказать. В Минске пару лет назад появился клуб, в котором собираются ребята с редкими тюнингованными автомобилями. Своя тусовка, где обсуждают автомобильную тематику: где что купил, что установил, где покрасил. Я в машине не все делаю своими руками. Могу поменять масло и фильтры, отполировать ее, но какие‑то серьезные работы, например, связанные с электрикой, доверяю проверенным людям. А с ребятами из этого клуба ездили на фестивали по драг-рейсингу, на дрифт, который проводился по выходным в Липках.

– Какие эмоции от участия?

– В драге дистанция – всего 402 метра, и там не надо особого ума, чтобы нажать газ в пол и быстро разогнаться. В кольцевых гонках не участвовал, если не считать картинг. Вообще, в первый‑второй раз необычно, а потом спокойнее относишься к такому – это просто способ прикольно провести время, – сказал Гладченко.

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Теги: Минск
 
 
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