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Сергей Гуренко: «Гончаренко нужно выиграть следующий чемпионат, чтобы контракт с ним снова продлили»
22.05.2020 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший главный тренер минского «Динамо»
«Считаю, что следующий год работы будет определяющим для Гончаренко. У ЦСКА сейчас самый перспективный состав в России, и новый сезон станет очень важным. Думаю, в очередном розыгрыше РПЛ Гончаренко нужно будет выиграть чемпионат, чтобы договор с ним снова продлили.
Молодые игроки ЦСКА должны уже полностью раскрыться. Да, они допускали детские ошибки, но сейчас уже заматерели, и следующий сезон будет определяющим для них», – сказал Гуренко.
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Сергей Гуренко: «Гончаренко нужно выиграть следующий чемпионат, чтобы контракт с ним снова продлили»
Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с Виктором Гончаренко на один год.
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