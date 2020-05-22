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Сергей Гуренко: «Гончаренко нужно выиграть следующий чемпионат, чтобы контракт с ним снова продлили»

22.05.2020 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с Виктором Гончаренко на один год.

«Считаю, что следующий год работы будет определяющим для Гончаренко. У ЦСКА сейчас самый перспективный состав в России, и новый сезон станет очень важным. Думаю, в очередном розыгрыше РПЛ Гончаренко нужно будет выиграть чемпионат, чтобы договор с ним снова продлили.

Молодые игроки ЦСКА должны уже полностью раскрыться. Да, они допускали детские ошибки, но сейчас уже заматерели, и следующий сезон будет определяющим для них», – сказал Гуренко.

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Бывший главный тренер минского «Динамо» Сергей Гуренко прокомментировал решение ЦСКА продлить контракт с Виктором Гончаренко на один год.
 
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