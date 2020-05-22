Капитан «Першага Рэгiёна» Бирук: «Знакомые работают на производстве теплиц, им нужны были монтажники. Заключили договор»

Источник материала: Tribuna.com

Капитан команды «Першы Рэгiён» Валерьян Бирук рассказал о своей второй работе.

– В августе открыл ИП, в октябре приступил к делу. Знакомые работают на производстве теплиц, им нужны были монтажники. Заключили договор. И теперь не только футбол и давняя страсть к туризму зовут меня в дорогу – мотаюсь по всей стране по рабочим нуждам.

– А как в твоей жизни появился футбол? Самый известный воспитанник малоритского футбола, насколько я знаю, . После этого интервью ты будешь на втором месте…

– С Вадимом мы незнакомы – из разных поколений, он намного старше. Но Скрипченко, конечно, лицо футбольной Малориты. Там никогда не было футбольной ДЮСШ, но всегда были дворовые команды. И почти все пацаны так или иначе прошли эту школу.

Нас тренировали любители из числа тех, кто сам когда-то где-то выступал. Просто из интереса. И при этом многие мои друзья до сих пор играют. Не на высоком уровне, но бегают. Более того, малоритская команда, составленная как раз из этих ребят, в чемпионате Брестской области была на ведущих ролях, – сказал Бирук.

Напомним, «Першы Рэгiён» занимает третье место в группе А во второй лиге чемпионата Беларуси, набрав семь очков после четырех игр.

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