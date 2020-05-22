Кубарев о Лисаковиче: «Нужно с пониманием относиться к чудаковатости таких футболистов, но в то же время разъяснять, что такое хорошо и что такое плохо»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист поделился мнением о нападающем «Шахтера» .

« Лисаковичу нужно давать свободу в рамках правил. Виталий из тех парней, которые постоянно притягивают к себе внимание. Он может выйти на тренировку, начать делать передачи и ни с того ни с сего попасть мячом в голову более старшему партнеру. Конечно, за это можно сразу же казнить. Но тогда случится конфликт, и тренер тут же станет врагом.Но можно и объяснить, что так делать нельзя. Более того, молодой человек сам понимает – это плохо.

Я не говорю о том, что нужно поощрять или наказывать парня, но необходимо объяснить, почему молодые игроки вне зависимости от своего таланта не могут вести себя подобным образом. Такая последовательность должна быть во всем. Нужно с пониманием относиться к чудаковатости таких футболистов, но в то же время разъяснять, что такое хорошо и что такое плохо», – сказал Кубарев.

«Шахтер» долго не мог обуздать Лисаковича, зато теперь он просто божит – вот как этого удалось добиться

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