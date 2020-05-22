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Кубарев о Лисаковиче: «Нужно с пониманием относиться к чудаковатости таких футболистов, но в то же время разъяснять, что такое хорошо и что такое плохо»
22.05.2020 09:55 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
«
Я не говорю о том, что нужно поощрять или наказывать парня, но необходимо объяснить, почему молодые игроки вне зависимости от своего таланта не могут вести себя подобным образом. Такая последовательность должна быть во всем. Нужно с пониманием относиться к чудаковатости таких футболистов, но в то же время разъяснять, что такое хорошо и что такое плохо», – сказал Кубарев.
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Кубарев о Лисаковиче: «Нужно с пониманием относиться к чудаковатости таких футболистов, но в то же время разъяснять, что такое хорошо и что такое плохо»
Белорусский специалист Олег Кубарев поделился мнением о нападающем «Шахтера» Виталии Лисаковиче.
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