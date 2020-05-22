Экс-директор минского «Динамо» Скоропупов: «В сезоне-2006/07 чемпионство отметили в «Белой веже» – и даже не заплатили за банкет»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-директор минского Герман Скоропупов рассказал о своем появлении в клубе.

«Начать стоит, наверное, с того, как я попал в Минск. Я приехал в Беларусь в 2007 году по приглашению Юрия Федоровича Бородича, долго изучал ситуацию и принял его предложение возглавить минское « Динамо ». Это было непростое решение для меня, ведь я имел варианты в российских клубах, а «Динамо» тогда «обросло» долгами, в офисе клуба было два человека – бухгалтер и кассир, которые не могли уволиться, потому что на них была картотека. В общем, некоторые мои знакомые крутили пальцем у виска.

Условия были экстремальными. Помню, в справке о передаче клуба, подписанной тогдашним председателем ФХБ Владимиром Наумовым, из активов значились только два с половиной миллиона долларов долгов. И это в июне! В предыдущем сезоне « Динамо » стало чемпионом, это событие отметили в «Белой веже» – и даже не заплатили за банкет. Я как это узнал, поехал к Бородичу: Юрий Федорович, куда вы меня пригласили? Ведь тут нет ничего! Он: Как нет? А твой опыт работы в Екатеринбурге?» – сказал Скоропупов.

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