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Экс-директор минского «Динамо» Скоропупов: «В сезоне-2006/07 чемпионство отметили в «Белой веже» – и даже не заплатили за банкет»
22.05.2020 10:40 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-директор минского
«Начать стоит, наверное, с того, как я попал в Минск. Я приехал в Беларусь в 2007 году по приглашению Юрия Федоровича Бородича, долго изучал ситуацию и принял его предложение возглавить минское «
Условия были экстремальными. Помню, в справке о передаче клуба, подписанной тогдашним председателем ФХБ Владимиром Наумовым, из активов значились только два с половиной миллиона долларов долгов. И это в июне! В предыдущем сезоне «
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Экс-директор минского «Динамо» Скоропупов: «В сезоне-2006/07 чемпионство отметили в «Белой веже» – и даже не заплатили за банкет»
Экс-директор минского «Динамо» Герман Скоропупов рассказал о своем появлении в клубе.
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