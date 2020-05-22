|
Анастасия Мирончик-Иванова: «Хватит с меня всех этих раздеваний со стилистами. Зато есть идея реализовать фотосессию в льняной вышиванке»
22.05.2020 10:59 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусская прыгунья в длину Анастасия
– Есть образ, в котором давно хочешь себя попробовать?
– В стиле строгой учительницы. Хватит с меня всех этих раздеваний со стилистами. Это, признаюсь, было некомфортно, но они хотели увидеть меня такой. Пришлось согласиться. Но, кстати, сразу скажу: съемок ню точно не будет.
Зато есть идея реализовать фотосессию в льняной вышиванке. Белорусский стиль. Считаю, что можно преподнести себя сдержанно, но от этого не менее эффектно и красиво, – сказала
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Анастасия Мирончик-Иванова: «Хватит с меня всех этих раздеваний со стилистами. Зато есть идея реализовать фотосессию в льняной вышиванке»
Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова рассказала об участии в фотосессии.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)