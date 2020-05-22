Анастасия Мирончик-Иванова: «Хватит с меня всех этих раздеваний со стилистами. Зато есть идея реализовать фотосессию в льняной вышиванке»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусская прыгунья в длину Анастасия Мирончик-Иванова рассказала об участии в фотосессии.

– Есть образ, в котором давно хочешь себя попробовать?

– В стиле строгой учительницы. Хватит с меня всех этих раздеваний со стилистами. Это, признаюсь, было некомфортно, но они хотели увидеть меня такой. Пришлось согласиться. Но, кстати, сразу скажу: съемок ню точно не будет.

Зато есть идея реализовать фотосессию в льняной вышиванке. Белорусский стиль. Считаю, что можно преподнести себя сдержанно, но от этого не менее эффектно и красиво, – сказала Мирончик-Иванова.

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