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Константин Кольцов: «Когда только обсуждалось появление «Динамо» в КХЛ, предлагал: лучше бы отправили тренеров и наиболее способных хоккеистов на сборы в Швецию, Финляндию»
22.05.2020 10:28 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
– Может, пора отказаться от
– Вообще, когда только обсуждалось появление «Динамо» в
Прошло уже двенадцать лет. Если бы мы тогда это сделали, думаю, сегодня у нас сборная была бы, как у Канады. Разве нет? Да, это стоило бы денег. Но это нормально. В свое время японцы платили, чтобы потренироваться в российских клубах. Очевидно же, что финны, чехи, шведы, канадцы превосходят нас в подготовке. Так почему бы у них не поучиться? Или пригласить в Беларусь иностранных специалистов.
Хотя есть и подводные камни. Знаю, что многие специалисты приезжают на семинары лишь для того, чтобы продлить лицензию. Они особо никого не слушают. У нас пробел в обучении тренерских кадров. И устранить его можно, только вплотную соприкоснувшись с работой профессионалов, которых надо не стесняться приглашать в хоккейные клубы и школы. Как это сделал ярославский
Если не ошибаюсь, там по программе развития трудятся два финна и канадец. Даже в России с ее богатством выбора не стесняются доверять иностранцам. И результат налицо. Посмотрите, сколько одаренной молодежи появилось в Ярославле. Почему бы нам не позаимствовать этот опыт? – сказал Кольцов.
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Константин Кольцов: «Когда только обсуждалось появление «Динамо» в КХЛ, предлагал: лучше бы отправили тренеров и наиболее способных хоккеистов на сборы в Швецию, Финляндию»
Белорусский специалист Константин Кольцов в интервью «Прессболу» предложил отправлять тренеров и игроков на сборы в хоккейные страны.
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