|
БАТЭ – «Динамо» Брест. На финал Кубка Беларуси уже продано 1500 билетов
22.05.2020 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В воскресенье, 24 мая, на столичном стадионе «Динамо» состоится финальная игра Кубка Беларуси.
Трофей разыграют между собой
На данный момент реализовано 1500 билетов, сообщает
Напомним, что, исходя из эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране, а также с учетом рекомендаций, полученных от Министерства здравоохранения и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, в продажу запущены 25 процентов билетов от общего количества мест на арене. Рассадка на секторах будет осуществляться в шахматном порядке и на расстоянии, гарантирующем комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе.
Добавим, что номинал билетов составит от 4 до 8 рублей в зависимости от сектора и места на стадионе.
Высокие коэффициенты на матчи чемпионата Беларуси здесь
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В воскресенье, 24 мая, на столичном стадионе «Динамо» состоится финальная игра Кубка Беларуси.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)