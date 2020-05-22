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БАТЭ – «Динамо» Брест. На финал Кубка Беларуси уже продано 1500 билетов

22.05.2020 12:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

В воскресенье, 24 мая, на столичном стадионе «Динамо» состоится финальная игра Кубка Беларуси.

Трофей разыграют между собой БАТЭ и брестское «Динамо», встреча начнется в 17.00 по белорусскому времени.

На данный момент реализовано 1500 билетов, сообщает пресс-служба АБФФ.

Напомним, что, исходя из эпидемиологической ситуации, сложившейся в стране, а также с учетом рекомендаций, полученных от Министерства здравоохранения и Министерства спорта и туризма Республики Беларусь, в продажу запущены 25 процентов билетов от общего количества мест на арене. Рассадка на секторах будет осуществляться в шахматном порядке и на расстоянии, гарантирующем комфортное и безопасное пребывание зрителей на стадионе.

Добавим, что номинал билетов составит от 4 до 8 рублей в зависимости от сектора и места на стадионе.

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В воскресенье, 24 мая, на столичном стадионе «Динамо» состоится финальная игра Кубка Беларуси.
 
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