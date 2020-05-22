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Алексей Шевченко: «По моим данным, россиян Тютяева, Мингалеева и Рассейкина приглашали в «Юность» с таким расчетом, чтобы дать белорусское гражданство»
22.05.2020 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист
«Вратарь Сергей Большаков подавал надежды, очень неплохо показывал себя в команде
Но в
Уверен, что Кирилл Тютяев, Денис Мингалеев и Максим Рассейкин помогут соседней стране, да и приглашали их, по моим данным, именно с таким расчетом. Понятно, что эти четыре хоккеиста вряд ли бы попали в национальную сборную, но кто знает, что случится потом. В России даже не переживают по поводу отъезда молодых ребят. Мы начинаем беспокоиться, когда действительно что-то случается, но исправить ничего нельзя. Вспомните, например, Александра Баркова, которого не видели в сборной России?», –
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Алексей Шевченко: «По моим данным, россиян Тютяева, Мингалеева и Рассейкина приглашали в «Юность» с таким расчетом, чтобы дать белорусское гражданство»
Журналист Алексей Шевченко прокомментировал переход российского вратаря Сергея Большакова в минскую «Юность», а также сообщил, что российские...
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