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Алексей Шевченко: «По моим данным, россиян Тютяева, Мингалеева и Рассейкина приглашали в «Юность» с таким расчетом, чтобы дать белорусское гражданство»

22.05.2020 16:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Журналист Алексей Шевченко прокомментировал переход российского вратаря Сергея Большакова в минскую «Юность», а также сообщил, что российские хоккеисты Кирилл Тютяев, Денис Мингалеев и Максим Рассейкин могут принять белорусское гражданство.

«Вратарь Сергей Большаков подавал надежды, очень неплохо показывал себя в команде МХЛ из Хабаровска, а потом неожиданно был обменян в «Сочи», где ему и загубили карьеру. Он не провел ни одного матча в сезоне-2016/17, а затем попытался устроить себя самостоятельно. Были два сезона в Воскресенске (10 матчей за 2 года) и в прошлом сезоне Большаков перебрался в «Рязань». Один из самых слабых клубов в ВХЛ закономерно не попал в плей-офф, часто проигрывал, но Сергей получил доверие, практику и показал, что у него прекрасный потенциал. Количество побед было небольшим, но при этом шесть раз Сергей оставлял свои ворота в неприкосновенности! Для тридцать второй команды по итогам сезона — это феноменальный результат.

Но в КХЛ, где озабочены сокращением зарплат, на Большакова не обратили внимание, и сейчас он отправился в чемпионат Беларуси и подписал контракт с «Юностью». Накануне голкипер сказал, что готов сыграть и за местную сборную, если у федерации будет интерес. За последние пару недель к соседям отправились три хоккеиста из «Автомобилиста», причем, весьма неплохих, и я знаю, что сейчас и им будут предлагать взять гражданство.

Уверен, что Кирилл Тютяев, Денис Мингалеев и Максим Рассейкин помогут соседней стране, да и приглашали их, по моим данным, именно с таким расчетом. Понятно, что эти четыре хоккеиста вряд ли бы попали в национальную сборную, но кто знает, что случится потом. В России даже не переживают по поводу отъезда молодых ребят. Мы начинаем беспокоиться, когда действительно что-то случается, но исправить ничего нельзя. Вспомните, например, Александра Баркова, которого не видели в сборной России?», – цитирует Шевченко «СЭ».

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Журналист Алексей Шевченко прокомментировал переход российского вратаря Сергея Большакова в минскую «Юность», а также сообщил, что российские...
 
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