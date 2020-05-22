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Инспектор матча дублеров «Ислочь» – «Энергетик-БГУ» отстранил 5 игроков

22.05.2020 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

5 футболистов дубля «Ислочи» были отстранены от матча с «Энергетиком-БГУ» как контакты первого уровня.

Как стало известно Tribuna.com, 5 футболистов дубля «Ислочи» были отстранены инспектором АБФФ Юрием Кунцевичем от матча с «Энергетиком-БГУ» как контакты первого уровня. Инспектор перед началом матча не допустил Романа Лисовского, Семена Лазарчика и еще трех футболистов, которые тренируются с основным составом, к игре.

В итоге у «Ислочи» в запасе остался только один футболист.

«Ислочь» выиграла эту игру 2:1, уступая по ходу матча.

При этом запрета на участие этих пятерых  футболистов в матче основных составов нет. Планируется, что матч состоится по расписанию.

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5 футболистов дубля «Ислочи» были отстранены от матча с «Энергетиком-БГУ» как контакты первого уровня.
 
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