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Инспектор матча дублеров «Ислочь» – «Энергетик-БГУ» отстранил 5 игроков
22.05.2020 16:38 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
5 футболистов дубля
Как стало известно Tribuna.com, 5 футболистов дубля «Ислочи» были отстранены инспектором АБФФ Юрием Кунцевичем от матча с «Энергетиком-БГУ»
В итоге у «Ислочи» в запасе остался
«Ислочь» выиграла эту игру 2:1, уступая по ходу матча.
При этом запрета на участие этих пятерых футболистов в матче основных составов нет. Планируется, что матч состоится по расписанию.
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5 футболистов дубля «Ислочи» были отстранены от матча с «Энергетиком-БГУ» как контакты первого уровня.
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