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АБФФ опровергла информацию о том, что инспектор матча дублеров «Ислочь» – «Энергетик-БГУ» отстранил 5 игроков хозяев
22.05.2020 18:01 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Пресс-служба АБФФ прокомментировала
«В свете информации, появившейся на интернет-платформе by.tribuna.com относительно отстранения инспектором Юрием Кунцевичем игроков дублирующего состава ФК «Ислочь» в матче Ислочь —
Данные, представленные указанным СМИ, не соответствуют действительности. Инспектор поединка Юрий Кунцевич не принимал никаких решений относительно участия либо неучастия спортсменов что одной, что другой команды к поединку. Формирование составов на матч проводилось исключительно представителями клубов «Ислочь» и «Энергетик-БГУ» безо всякого вмешательства официальных лиц. Соответственно, на основании инициатив команд и принятых ими решений формировались и стартовые протоколы матча дублеров.
Просим журналистов тщательно проверять информацию, которая подается в открытый доступ, и напоминаем об ответственности за недостоверные сведения, которые издания предоставляют читателям и пользователям», – говорится в сообщении.
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АБФФ опровергла информацию о том, что инспектор матча дублеров «Ислочь» – «Энергетик-БГУ» отстранил 5 игроков хозяев
Пресс-служба АБФФ прокомментировала информацию о том, что инспектор матча дублеров «Ислочь» – «Энергетик-БГУ» Юрий Кунцевич отстранил 5 игроков.
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