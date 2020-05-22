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Моуринью о полуфинале ЛЧ с «Барсой» в 2010-м: «После удаления Мотты сказал Пепу: «Не начинай праздновать, игра не закончилась»

22.05.2020 19:05 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вспомнил о своем диалоге с Пепом Гвардиолой в полуфинале Лиги чемпионов-2009/10.

Во время второго матча 1/2 финала между «Интером» Моуринью и «Барселоной» Гвардиолы хавбек «нерадзурри» Тиаго Мотта был удален в первом тайме за фол на полузащитнике «блауграны» Серджи Бускетсе.

«Когда Бускетс упал практически без сознания, я находился ровно посередине между нашей скамейкой, скамейкой «Барсы» и местом, где Мотту удалили.

Краем глаза я заметил, как на скамейке «Барселоны» праздновали так, будто они выиграли. Гвардиола подозвал Златана Ибрагимовича поговорить о тактике. О тактике, когда играли 11 на 10.

Я просто сказал Гвардиоле: «Не начинай праздновать, игра не закончилась».

Это была одна из самых удивительных побед в моей жизни. Мы не проиграли 0:1, мы выиграли 3:2 при эпических обстоятельствах», – рассказал Моуринью в интервью La Gazzetta dello Sport.

Во втором матче «Интер» проиграл со счетом 0:1, но вышел в финал по сумме двух встреч. В финале «Интер» обыграл «Баварию» (2:0).

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Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью вспомнил о своем диалоге с Пепом Гвардиолой в полуфинале Лиги чемпионов-2009/10.
 
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