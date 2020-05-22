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Виктор Бабарико: «Хоккей или футбол? Футбол»
22.05.2020 19:49 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико ответил на блиц-опрос журналиста «
- Беларусь будущего – это президентская или парламентская страна?
– Пока президентская
- Таможенный союз, ЕАЭС или Евросоюз?
– Любой выгодный для Беларуси.
- Чей Крым?
– Я считаю, нам нужно разбираться пока внутри себя. А это вопрос международного законодательства и требует отдельного рассмотрения.
- Смертная казнь – да или нет?
– Моя точка зрения – нет, но решать это должен народ.
- Легалайз или запрет легких наркотиков?
– Наверное, все-таки запрет.
- Хоккей или футбол?
– Я готов был почему-то к этому вопросу – футбол.
- Флаг красно-зеленый или бело-красно-белый?
– Не отвечу
- Герб сегодняшний или «Погоня»?
– То же самое – не отвечу.
- Распад СССР – это геополитическая трагедия?
– Это логичное следствие
- Независимость Беларусь для вас абсолютная ценность?
– Абсолютная
- Предприниматели – это вшивые блохи?
– Я не согласен (смеется – Tribuna.com), потому что я из их числа. Нет, конечно. Это драйвер роста.
- Александр Лукашенко имеет отношения к исчезновению политиков в 1999-2000 году?
– Не имею информации, на которой мог бы сделать этот вывод
- Поехали на обед в ресторан «Поедем, поедим!»?
– Нет, – сказал Бабарико.
Напомним, что Александр Лукашенко ранее
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Кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико ответил на блиц-опрос журналиста «Белсат ТВ».
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