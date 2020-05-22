Виктор Бабарико: «Хоккей или футбол? Футбол»

Источник материала: Tribuna.com

Кандидат в президенты Беларуси Виктор Бабарико ответил на блиц-опрос журналиста « Белсат ТВ ».

- Беларусь будущего – это президентская или парламентская страна?

– Пока президентская

- Таможенный союз, ЕАЭС или Евросоюз?

– Любой выгодный для Беларуси.

- Чей Крым?

– Я считаю, нам нужно разбираться пока внутри себя. А это вопрос международного законодательства и требует отдельного рассмотрения.

- Смертная казнь – да или нет?

– Моя точка зрения – нет, но решать это должен народ.

- Легалайз или запрет легких наркотиков?

– Наверное, все-таки запрет.

- Хоккей или футбол?

– Я готов был почему-то к этому вопросу – футбол.

- Флаг красно-зеленый или бело-красно-белый?

– Не отвечу

- Герб сегодняшний или «Погоня»?

– То же самое – не отвечу.

- Распад СССР – это геополитическая трагедия?

– Это логичное следствие

- Независимость Беларусь для вас абсолютная ценность?

– Абсолютная

- Предприниматели – это вшивые блохи?

– Я не согласен (смеется – Tribuna.com), потому что я из их числа. Нет, конечно. Это драйвер роста.

- Александр Лукашенко имеет отношения к исчезновению политиков в 1999-2000 году?

– Не имею информации, на которой мог бы сделать этот вывод

- Поехали на обед в ресторан «Поедем, поедим!»?

– Нет, – сказал Бабарико.

Напомним, что Александр Лукашенко ранее заявлял, что по профессии является футболистом, однако из-за травмы колена увлекся хоккеем.

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