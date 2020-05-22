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Яп Стам возглавил американский клуб "Цинциннати"

22.05.2020 20:06 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Бывший защитник сборной Нидерландов, экс-тренер "Фейеноорда" Яп Стам возглавил американский клуб "Цинциннати". Правда, не обошлось без курьеза. Официальный Twitter команды  при представлении специалиста перепутал фото, выложив твит с изображением Тинуса ван Тоненбрук. Ошибку заметили поздно, на этот счет болельщики много шутили, предоставляя свои варианты фото нового тренера. Получилось забавно. Сейчас соцсети футбольного клуба уже исправились. "Поприветствуйте нашего настоящего нового тренера Япа Стама", - говорится в сообщении.
 
 
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Бывший защитник сборной Нидерландов, экс-тренер "Фейеноорда" Яп Стам возглавил американский клуб "Цинциннати". Правда, не обошлось без курьеза. Официальный Twitter...
 
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