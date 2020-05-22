Кольцов о Кубке президента: «Если честно, не понравилось. Самоотдача и накал борьбы разочаровали»

Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий сборной Беларуси Константин Кольцов в интервью «Прессболу» поделился мнением о Кубке президента.

— Следили за чемпионатом Беларуси ?

— Только за плей-офф. Если честно, не понравилось. Самоотдача игроков и накал борьбы разочаровали. Сложилось впечатление, что хоккеисты выходили на лед без желания прыгнуть выше головы и выжать из себя больше, чем могут. Играли так, словно все уже ясно.

Параллельно смотрел плей-офф — небо и земля. Там реально ребята бились не на жизнь, а на смерть. У нас такого не заметил. Удивился и даже расстроился, что не хватает азарта, куража, чрезмерной агрессивности и злости, которые обязательно должны присутствовать в плей-офф. Но это лишь взгляд со стороны. Может, я ошибаюсь. Понимаю, что с трибуны или по телевизору картинка одна, а непосредственно у льда — совсем другая, – сказал Кольцов.

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