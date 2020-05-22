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Кольцов о Кубке президента: «Если честно, не понравилось. Самоотдача и накал борьбы разочаровали»
22.05.2020 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Экс-нападающий сборной Беларуси
— Следили за
— Только за плей-офф. Если честно, не понравилось. Самоотдача игроков и накал борьбы разочаровали. Сложилось впечатление, что хоккеисты выходили на лед без желания прыгнуть выше головы и выжать из себя больше, чем могут. Играли так, словно все уже ясно.
Параллельно смотрел плей-офф
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Экс-нападающий сборной Беларуси Константин Кольцов в интервью «Прессболу» поделился мнением о Кубке президента.
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