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Кольцов о Кубке президента: «Если честно, не понравилось. Самоотдача и накал борьбы разочаровали»

22.05.2020 20:15 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Экс-нападающий сборной Беларуси Константин Кольцов в интервью «Прессболу» поделился мнением о Кубке президента.

— Следили за чемпионатом Беларуси?

— Только за плей-офф. Если честно, не понравилось. Самоотдача игроков и накал борьбы разочаровали. Сложилось впечатление, что хоккеисты выходили на лед без желания прыгнуть выше головы и выжать из себя больше, чем могут. Играли так, словно все уже ясно.

Параллельно смотрел плей-офф КХЛ — небо и земля. Там реально ребята бились не на жизнь, а на смерть. У нас такого не заметил. Удивился и даже расстроился, что не хватает азарта, куража, чрезмерной агрессивности и злости, которые обязательно должны присутствовать в плей-офф. Но это лишь взгляд со стороны. Может, я ошибаюсь. Понимаю, что с трибуны или по телевизору картинка одна, а непосредственно у льда — совсем другая, – сказал Кольцов.

Узнали, что слушают будущие звезды белфутбола – это сплошной рэп и немного джазас классикой

 
 
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Экс-нападающий сборной Беларуси Константин Кольцов в интервью «Прессболу» поделился мнением о Кубке президента.
 
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