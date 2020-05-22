ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Женский чемпионат Беларуси по баскетболу завершен досрочно

22.05.2020 20:21 — Новости Спорта | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Решение исполкома федерации. Золото досталось команде "Цмокі-Мінск", серебро у "Горизонта", "Олимпия" на третьем месте. Мужской чемпионат завершится в сентябре и пройдет в формате "Финалов четырех".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение исполкома федерации. Золото досталось команде "Цмокі-Мінск", серебро у "Горизонта", "Олимпия" на третьем месте. Мужской чемпионат завершится в сентябре и...
 
Новости дня
Новости спорта
 
Моуринью о полуфинале ЛЧ с «Барсой» в 2010-м: «После удаления Мотты сказал Пепу: «Не начинай праздновать, игра не закончилась»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

21.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Кировец
Кричевская жизнь
22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика