|
Женский чемпионат Беларуси по баскетболу завершен досрочно
22.05.2020 20:21 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTРешение исполкома федерации. Золото досталось команде "Цмокі-Мінск", серебро у "Горизонта", "Олимпия" на третьем месте. Мужской чемпионат завершится в сентябре и пройдет в формате "Финалов четырех".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решение исполкома федерации. Золото досталось команде "Цмокі-Мінск", серебро у "Горизонта", "Олимпия" на третьем месте. Мужской чемпионат завершится в сентябре и...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)