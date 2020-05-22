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Вадим Девятовский: «Верю, что Тихон завоюет олимпийскую медаль»
23.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Председатель БФЛА
«Понятно, что Ивану Тихону еще один год. Сколько Ивану будет? Ивану будет 45 лет в следующем году. Тяжело ему будет, но знаем его намерения, а я с ним говорил недавно. Он сказал: «У меня нет выбора, у меня нет выхода. Естественно, еще год буду отпахивать». Но чтобы держать олимпийские кондиции – это еще усерднее, чем кому-либо нужно держать себя в форме.
Верю, что Иван завоюет олимпийскую медаль. Честно вам скажу, он еще злее будет, зная характер Ивана, он злее будет», – сказал Девятовский в эфире
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Председатель БФЛА Вадим Девятовский верит, что Иван Тихон завоюет медаль на Олимпийских играх в Токио «Понятно, что Ивану Тихону еще один год.
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