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Юрий Вернидуб: «Тут такое же «Динамо» Минск, как у нас в Украине «Динамо» Киев. «Бело-голубые» – гранд белорусского футбола»
23.05.2020 06:06 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер
- Что думаете о минском «Динамо». Пересекались когда-нибудь с
– Достаточно серьезный соперник: гранд белорусского футбола, кто бы что ни говорил. Да, в последние год что-то не получается у них. Тут такое же «Динамо» Минск, как у нас в Украине «Динамо» Киев. Что тут говорить? Было «Динамо» Тбилиси, «Динамо» Киев и «Динамо» Минск.
Что касается тренера, то очень прекрасно знаю этого человека. Классный тренер. Не зря он поработал в сильных клубах в России и добился неплохих результатов, поэтому... Сильный стратег. Будем готовиться, будем смотреть, – сказал Вернидуб в эфире
На победу минского «Динамо» над «Ислочью» здесь дают 2. Надо брать!
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Юрий Вернидуб: «Тут такое же «Динамо» Минск, как у нас в Украине «Динамо» Киев. «Бело-голубые» – гранд белорусского футбола»
Главный тренер «Шахтера» Юрий Вернидуб поделился мнением о минском «Динамо».
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