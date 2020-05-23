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Тремя матчами - в Слуцке, Минске и Витебске - сегодня продолжится 10-й тур чемпионата Беларуси по футболу

23.05.2020 12:22 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Все игры - в эфире телеканала "Беларусь 5". Своеобразный футбольный марафон начнется в 16:30. "Слуцк" попытается вернуться в тройку лидеров, а минское "Динамо" приблизиться к первой половине турнирной таблицы. Заключительный поединок тура между "Смолевичами" и "Минском", напомним, был перенесен.
 
 
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Все игры - в эфире телеканала "Беларусь 5". Своеобразный футбольный марафон начнется в 16:30. "Слуцк" попытается вернуться в тройку лидеров, а минское "Динамо"...
 
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