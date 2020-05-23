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Футбольный чемпионат Португалии возобновится 3 июня
23.05.2020 16:05 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTВ первых поединках 25 тура лидер первенства "Порту" сыграет с "Фамаликаном", а один из аутсайдеров турнира "Портимоненси" встретится с "Жил Висенте". После 24 туров лидирует "Порту" – 60 очков, на балл меньше у лиссабонской "Бенфики", третьей идет "Брага", у которой 46 очков.
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В первых поединках 25 тура лидер первенства "Порту" сыграет с "Фамаликаном", а один из аутсайдеров турнира "Портимоненси" встретится с "Жил Висенте". После 24 туров...
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