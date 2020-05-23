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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Футбольный чемпионат Португалии возобновится 3 июня В первых поединках 25 тура лидер первенства "Порту" сыграет с "Фамаликаном", а один из аутсайдеров турнира "Портимоненси" встретится с "Жил Висенте". После 24 туров...

В первых поединках 25 тура лидер первенства "Порту" сыграет с "Фамаликаном", а один из аутсайдеров турнира "Портимоненси" встретится с "Жил Висенте". После 24 туров лидирует "Порту" – 60 очков, на балл меньше у лиссабонской "Бенфики", третьей идет "Брага", у которой 46 очков.Подписывайтесь на Telegram-каналЕсть чем поделиться? Пишите