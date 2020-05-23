Николай Ходасевич: «Финал Кубка Беларуси – идеальная возможность для брестского «Динамо» сохранить лицо, а главному тренеру, возможно, и рабочее место»

Источник материала: Tribuna.com

Журналист Николай Ходасевич поделился ожиданиями от завтрашнего финального матча Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и .

«Домашняя неудача «Динамо» в минувшую среду – болезненный удар по команде . К Милевскому как раз претензий нет. Забил красивый мяч, самоотверженно катился в подкатах, ушел с поля под аплодисменты. Брестчан подвела реализация моментов, разбалансированность в обороне и как будто отсутствие привычной командной страсти.

Расстояние в чемпионате между командами достигло 9 очков после трети пройденной дистанции. В теории за 20 туров отставание отыграть можно, но чемпион проводит сезон рвано, непозволительно много проигрывает и судорожно ищет вчерашний день.

Поклонники клуба расстроены и ждать не хотят – требуют отставки Ковальчука. В принципе, понятная реакция публики после неудовлетворительных результатов.

Финал Кубка Беларуси – идеальная возможность для клуба с берегов Буга сохранить лицо, а главному тренеру, возможно, и рабочее место.

С другой стороны, БАТЭ пишет новую историю после неудачного прошлого года без трофеев с новыми молодыми наставником Кириллом Альшевским и руководителем Андреем Капским. Они экстренно нуждаются в больших победах. Борисовчане прежде из восьми решающих дуэлей в кубковом турнире лишь трижды выходили победителями. Правда, тогда была совсем другая история: «желто‑синие» наслаждались гегемонией в чемпионате и стабильными выходами в групповые стадии еврокубков. Теперь все иначе. Это будет большой матч. Допускаю, по эмоциям на порядок сильнее прошедшего на «Брестском». Не пропустите!» – написал Ходасевич для «СБ-Беларусь сегодня» .

Динамо «Брест» выиграет первый тайм Кубка Беларуси – кэф 4.80!