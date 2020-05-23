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Николай Ходасевич: «Финал Кубка Беларуси – идеальная возможность для брестского «Динамо» сохранить лицо, а главному тренеру, возможно, и рабочее место»
23.05.2020 15:46 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Журналист Николай Ходасевич поделился ожиданиями от завтрашнего финального матча Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и
«Домашняя неудача «Динамо» в минувшую среду – болезненный удар по команде
Расстояние в чемпионате между командами достигло 9 очков после трети пройденной дистанции. В теории за 20 туров отставание отыграть можно, но чемпион проводит сезон рвано, непозволительно много проигрывает и судорожно ищет вчерашний день.
Поклонники клуба расстроены и ждать не хотят – требуют отставки Ковальчука. В принципе, понятная реакция публики после неудовлетворительных результатов.
Финал Кубка Беларуси – идеальная возможность для клуба с берегов Буга сохранить лицо, а главному тренеру, возможно, и рабочее место.
С другой стороны, БАТЭ пишет новую историю после неудачного прошлого года без трофеев с новыми молодыми наставником Кириллом Альшевским и руководителем Андреем Капским. Они экстренно нуждаются в больших победах. Борисовчане прежде из восьми решающих дуэлей в кубковом турнире лишь трижды выходили победителями. Правда, тогда была совсем другая история: «желто‑синие» наслаждались гегемонией в чемпионате и стабильными выходами в групповые стадии еврокубков. Теперь все иначе. Это будет большой матч. Допускаю, по эмоциям на порядок сильнее прошедшего на «Брестском». Не пропустите!» – написал Ходасевич для
Динамо «Брест» выиграет первый тайм Кубка Беларуси – кэф 4.80!
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Николай Ходасевич: «Финал Кубка Беларуси – идеальная возможность для брестского «Динамо» сохранить лицо, а главному тренеру, возможно, и рабочее место»
Журналист Николай Ходасевич поделился ожиданиями от завтрашнего финального матча Кубка Беларуси между брестским «Динамо» и БАТЭ.
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