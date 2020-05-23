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Михаил Карнаухов перешел в новокузнецкий "Металлург"

23.05.2020 16:05 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Михаил Карнаухов перебирается в Новокузнецк. Новым клубом голкипера сборной Беларуси стал местный "Металлург". Отметим, команда выступает в ВХЛ, а на этой неделе стала фарм-клубом омского "Авангарда". В прошедшем сезоне до плей-офф "кузня" не добралась, как впрочем, и Карнаухов в КХЛ с минским "Динамо". Голкипер провел 12 матчей за "зубров" в минувшем розыгрыше, всего же на его счету 44 встречи за клуб. Также страж ворот провел 9 матчей за сборную Беларуси на чемпионатах мира и в олимпийской квалификации.

 
 
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Михаил Карнаухов перебирается в Новокузнецк. Новым клубом голкипера сборной Беларуси стал местный "Металлург". Отметим, команда выступает в ВХЛ, а на этой неделе...
 
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