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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Михаил Карнаухов перешел в новокузнецкий "Металлург" Михаил Карнаухов перебирается в Новокузнецк. Новым клубом голкипера сборной Беларуси стал местный "Металлург". Отметим, команда выступает в ВХЛ, а на этой неделе...

Михаил Карнаухов перебирается в Новокузнецк. Новым клубом голкипера сборной Беларуси стал местный "Металлург". Отметим, команда выступает в ВХЛ, а на этой неделе стала фарм-клубом омского "Авангарда". В прошедшем сезоне до плей-офф "кузня" не добралась, как впрочем, и Карнаухов в КХЛ с минским "Динамо". Голкипер провел 12 матчей за "зубров" в минувшем розыгрыше, всего же на его счету 44 встречи за клуб. Также страж ворот провел 9 матчей за сборную Беларуси на чемпионатах мира и в олимпийской квалификации.