Кирилл Альшевский: «Три дня назад мы уже «Динамо» обыграли. Думаю, у нас есть предпосылки, чтобы сделать это еще раз»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о предстоящем матче в финале Кубка против брестского «Динамо».

– В прошлом году не одержали ни одной победы над . В среду играли уверенно, но тот же Стас Драгун признал: забей Савицкий, все могло бы сложиться по-другому. Нет ли страха перед «Динамо»?

– Страха нет. Мы просто перед этим похрюкаем – и все будет хорошо. Извините. Да нет, страх отсутствует – есть только уважение к нашему оппоненту. Это чемпион страны, команда, которая обыгрывала нас не в одном финале. Это подбор сильных, качественных футболистов. Ментально очень сильный коллектив, без вопросов. Но боязни нет. Поймите правильно, три дня назад мы уже их обыграли. Думаю, у нас есть предпосылки, чтобы сделать это еще раз. Но все рассудит финал.

– Отрабатывали ли одиннадцатиметровые на тренировках?

– Нет, – сказал Альшевский.

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