|
Кирилл Альшевский: «Три дня назад мы уже «Динамо» обыграли. Думаю, у нас есть предпосылки, чтобы сделать это еще раз»
23.05.2020 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер БАТЭ
– В прошлом году не одержали ни одной победы над
– Страха нет. Мы просто перед этим похрюкаем – и все будет хорошо. Извините. Да нет, страх отсутствует – есть только уважение к нашему оппоненту. Это чемпион страны, команда, которая обыгрывала нас не в одном финале. Это подбор сильных, качественных футболистов. Ментально очень сильный коллектив, без вопросов. Но боязни нет. Поймите правильно, три дня назад мы уже их обыграли. Думаю, у нас есть предпосылки, чтобы сделать это еще раз. Но все рассудит финал.
– Отрабатывали ли одиннадцатиметровые на тренировках?
– Нет, – сказал Альшевский.
Динамо «Брест» выиграет первый тайм Кубка Беларуси – кэф 4.80!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Кирилл Альшевский: «Три дня назад мы уже «Динамо» обыграли. Думаю, у нас есть предпосылки, чтобы сделать это еще раз»
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о предстоящем матче в финале Кубка против брестского «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)