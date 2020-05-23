ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Кирилл Альшевский: «Три дня назад мы уже «Динамо» обыграли. Думаю, у нас есть предпосылки, чтобы сделать это еще раз»

23.05.2020 17:57 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о предстоящем матче в финале Кубка против брестского «Динамо».

В прошлом году не одержали ни одной победы над Брестом. В среду играли уверенно, но тот же Стас Драгун признал: забей Савицкий, все могло бы сложиться по-другому. Нет ли страха перед «Динамо»?

– Страха нет. Мы просто перед этим похрюкаем – и все будет хорошо. Извините. Да нет, страх отсутствует – есть только уважение к нашему оппоненту. Это чемпион страны, команда, которая обыгрывала нас не в одном финале. Это подбор сильных, качественных футболистов. Ментально очень сильный коллектив, без вопросов. Но боязни нет. Поймите правильно, три дня назад мы уже их обыграли. Думаю, у нас есть предпосылки, чтобы сделать это еще раз. Но все рассудит финал.

– Отрабатывали ли одиннадцатиметровые на тренировках?

– Нет, – сказал Альшевский.

Динамо «Брест» выиграет первый тайм Кубка Беларуси – кэф 4.80!

 
Теги: Брест
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский поделился мнением о предстоящем матче в финале Кубка против брестского «Динамо».
 
Новости дня
Новости спорта
 
Николай Ходасевич: «Финал Кубка Беларуси – идеальная возможность для брестского «Динамо» сохранить лицо, а главному тренеру, возможно, и рабочее место»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

22.05.2020
Mir24.TV Belarus
Пинский Вестник
Вороновская газета
Ивьевский край
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Кировец
23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика