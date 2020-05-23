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Завтра определится обладатель Кубка Беларуси по футболу

23.05.2020 21:40 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Для всех поклонников игры номер один в нашей стране решающий момент вот-вот настанет. Завтра определится обладатель Кубка Беларуси по футболу.

Футбол. Кто возьмет Кубок Беларуси?

Фактически это будет единственный трофей, который разыграют в мае во всем мире. Поэтому внимание к финалу колоссальное. В матче, который примет Национальный олимпийский стадион, встретятся самый титулованный клуб Беларуси - БАТЭ -  и действующий чемпион страны - брестское "Динамо". Лучшую вывеску для финала Кубка сложно было придумать. Сегодня клубы провели открытые тренировки и пресс-конференции для журналистов. Желто-синие готовят несколько планов на игру, а "южанам" не поможет Элис Бакай. Всего же команды провели 60 поединков. 42 раза выигрывал борисовский БАТЭ. И лишь 11 раз победителем становилось брестское "Динамо". В семи матчах была ничья. Кстати, последняя очная встреча прошла в среду. В 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ был сильнее брестчан 3:1. 

Сергей Ковальчук, главный тренер ФК "Динамо-Брест": "Любая команда, которая играет в финале, хочет выиграть. Мы настроены на победу, выиграть титул всегда очень почетно. Уверенность у нас есть".

Прямую трансляцию Кубка будет вести телеканал "Беларусь 5"

Итак, завтра матч стартует в 17:00. Прямую трансляцию Кубка будет вести телеканал "Беларусь 5". Сообщаем, что запуск зрителей в чашу стадиона "Динамо" запланирован на 15:30. Фанаты разместятся в шахматном порядке. Всего в продажу было запущено 25  процентов билетов от общего количества мест на арене. На данный момент реализовано 3 000 квитков.

 
Теги: Брест
 
 
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Для всех поклонников игры номер один в нашей стране решающий момент вот-вот настанет. Завтра определится обладатель Кубка Беларуси по футболу. Футбол. Кто...
 
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