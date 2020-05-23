Источник материала: БT

Футбол. Кто возьмет Кубок Беларуси?

Прямую трансляцию Кубка будет вести телеканал "Беларусь 5"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Завтра определится обладатель Кубка Беларуси по футболу Для всех поклонников игры номер один в нашей стране решающий момент вот-вот настанет. Завтра определится обладатель Кубка Беларуси по футболу. Футбол. Кто...

Для всех поклонников игры номер один в нашей стране решающий момент вот-вот настанет. Завтра определится обладатель Кубка Беларуси по футболу.Фактически это будет единственный трофей, который разыграют в мае во всем мире. Поэтому внимание к финалу колоссальное. В матче, который примет Национальный олимпийский стадион, встретятся самый титулованный клуб Беларуси - БАТЭ - и. Лучшую вывеску для финала Кубка сложно было придумать. Сегодня клубы провели открытые тренировки и пресс-конференции для журналистов. Желто-синие готовят несколько планов на игру, а "южанам" не поможет Элис Бакай. Всего же команды провели 60 поединков. 42 раза выигрывал борисовский БАТЭ. И лишь 11 раз победителем становилось брестское "Динамо". В семи матчах была ничья. Кстати, последняя очная встреча прошла в среду. В 10-м туре чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ был сильнее брестчан 3:1.Итак, завтра матч стартует. Прямую трансляцию Кубка будет вести телеканал. Сообщаем, что запуск зрителей в чашу стадиона "Динамо" запланирован на 15:30.. Всего в продажу было запущено 25 процентов билетов от общего количества мест на арене. На данный момент реализовано 3 000 квитков.