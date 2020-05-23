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Завтра определится обладатель Кубка Беларуси по футболу
23.05.2020 21:40 — Новости Спорта | БT
Источник материала: БTДля всех поклонников игры номер один в нашей стране решающий момент вот-вот настанет. Завтра определится обладатель Кубка Беларуси по футболу.
Футбол. Кто возьмет Кубок Беларуси?Фактически это будет единственный трофей, который разыграют в мае во всем мире. Поэтому внимание к финалу колоссальное. В матче, который примет Национальный олимпийский стадион, встретятся самый титулованный клуб Беларуси - БАТЭ - и
Сергей Ковальчук, главный тренер ФК "Динамо-Брест": "Любая команда, которая играет в финале, хочет выиграть. Мы настроены на победу, выиграть титул всегда очень почетно. Уверенность у нас есть".
Прямую трансляцию Кубка будет вести телеканал "Беларусь 5"Итак, завтра матч стартует в 17:00. Прямую трансляцию Кубка будет вести телеканал
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Для всех поклонников игры номер один в нашей стране решающий момент вот-вот настанет. Завтра определится обладатель Кубка Беларуси по футболу. Футбол. Кто...
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