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Леонид Кучук: «Что не получилось? Ну, пылесос наконец у нас перестал работать. Вот так. А так пылесос. У нас пылесос пока»
23.05.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Главный тренер минского
– Игра понравилась, боевая. И команда «Витебска», и наша команда проявили бойцовские качества, где очень много было прессинга. Очень много было страсти, эмоций, поэтому и ценим за это футбол.
- Что не получилось сегодня у минского «Динамо».
– Ну, пылесос наконец у нас перестал работать. Вот так. А так пылесос. У нас пылесос пока.
- Довольны ли реализацией Ивана Бахара?
– Причем здесь Иван Бахар. Вся команда работает, чтобы нападающий забил, поэтому я доволен, что мы работаем очень много в этом плане, но надо, наверное, еще больше, – сказал Кучук в эфире «
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Леонид Кучук: «Что не получилось? Ну, пылесос наконец у нас перестал работать. Вот так. А так пылесос. У нас пылесос пока»
Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подвел итог матча против «Витебска» (1:1).
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