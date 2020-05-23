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Леонид Кучук: «Что не получилось? Ну, пылесос наконец у нас перестал работать. Вот так. А так пылесос. У нас пылесос пока»

23.05.2020 22:42 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подвел итог матча против «Витебска» (1:1).

– Игра понравилась, боевая. И команда «Витебска», и наша команда проявили бойцовские качества, где очень много было прессинга. Очень много было страсти, эмоций, поэтому и ценим за это футбол.

- Что не получилось сегодня у минского «Динамо».

– Ну, пылесос наконец у нас перестал работать. Вот так. А так пылесос. У нас пылесос пока.

- Довольны ли реализацией Ивана Бахара?

– Причем здесь Иван Бахар. Вся команда работает, чтобы нападающий забил, поэтому я доволен, что мы работаем очень много в этом плане, но надо, наверное, еще больше, – сказал Кучук в эфире «Беларусь 5».

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Теги: Витебск
 
 
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Главный тренер минского «Динамо» Леонид Кучук подвел итог матча против «Витебска» (1:1).
 
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