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Румбутис – Жуковскому: «Не торопись никуда. Это твоя родная команда, которую ты просто создавал с нуля»

23.05.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист Людас Румбутис прокомментировал слова Виталия Жуковского. Напомним, что главный тренер «Ислочи» сообщил, что по окончании сезона он покинет клуб.

«Не торопись никуда. Только десять туров сыграно. Таких игр еще, когда будешь пропускать на последних минутах, будет еще немало. Поэтому работай дальше и все будет нормально.

Это эмоции. Дай бог, чтобы он так и дальше работал. Имеет хорошую, крепкую команду. Да, сейчас у всех проблемы – и у «Ислочи» в первую очередь. Ну, состава просто нет.

Я знаю, что на этой неделе шесть игроков из дубля с основой тренировались. Это надо перетерпеть. Не надо бросаться такими словами. Давно работаешь. Это твоя родная команда, которую ты просто создавал с нуля», – сказал Румбутис в эфире «Беларусь 5».

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Белорусский специалист Людас Румбутис прокомментировал слова Виталия Жуковского.
 
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Виталий Жуковский: «Мы проиграли и я понимаю, что это моя ошибка. Но была идея сыграть на победу»
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