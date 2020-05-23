Румбутис – Жуковскому: «Не торопись никуда. Это твоя родная команда, которую ты просто создавал с нуля»

Источник материала: Tribuna.com

Белорусский специалист прокомментировал слова Виталия Жуковского. Напомним, что главный тренер сообщил, что по окончании сезона он покинет клуб.

«Не торопись никуда. Только десять туров сыграно. Таких игр еще, когда будешь пропускать на последних минутах, будет еще немало. Поэтому работай дальше и все будет нормально.

Это эмоции. Дай бог, чтобы он так и дальше работал. Имеет хорошую, крепкую команду. Да, сейчас у всех проблемы – и у «Ислочи» в первую очередь. Ну, состава просто нет.

Я знаю, что на этой неделе шесть игроков из дубля с основой тренировались. Это надо перетерпеть. Не надо бросаться такими словами. Давно работаешь. Это твоя родная команда, которую ты просто создавал с нуля», – сказал Румбутис в эфире «Беларусь 5» .

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