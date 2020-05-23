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Румбутис – Жуковскому: «Не торопись никуда. Это твоя родная команда, которую ты просто создавал с нуля»
23.05.2020 22:37 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Белорусский специалист
«Не торопись никуда. Только десять туров сыграно. Таких игр еще, когда будешь пропускать на последних минутах, будет еще немало. Поэтому работай дальше и все будет нормально.
Это эмоции. Дай бог, чтобы он так и дальше работал. Имеет хорошую, крепкую команду. Да, сейчас у всех проблемы – и у «Ислочи» в первую очередь. Ну, состава просто нет.
Я знаю, что на этой неделе шесть игроков из дубля с основой тренировались. Это надо перетерпеть. Не надо бросаться такими словами. Давно работаешь. Это твоя родная команда, которую ты просто создавал с нуля», – сказал Румбутис в эфире
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Румбутис – Жуковскому: «Не торопись никуда. Это твоя родная команда, которую ты просто создавал с нуля»
Белорусский специалист Людас Румбутис прокомментировал слова Виталия Жуковского.
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