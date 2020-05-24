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«Каролина» и «Тампа» голосовали против плей-офф из 24 команд
24.05.2020 08:27 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Стали известны клубы, которые выступили против формата плей-офф из 24 команд. По данным бывшего аналитика Sportsnet Ника Кипреоса, это
В четверг вечером исполнительный совет
По сведениям инсайдера TVA Sports Рено Лавуа, за предложенный лигой формат высказались представители 29 клубов, против – только 2 клубов.
Ожидается, что на следующей неделе лига может сделать объявление о продолжении сезона, которое будет содержать даты всех этапов возобновления.
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Стали известны клубы, которые выступили против формата плей-офф из 24 команд.
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