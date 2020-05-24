Гаврус о переходе из минского «Динамо» в питерское: «Ни капли не жалею, что оказался в Петербурге»

Источник материала: Tribuna.com

Бывший форвард минского «Динамо» Артур Гаврус поделился впечатлениями от выступления в ВХЛ за санкт-петербургское «Динамо».

26-летний нападающий провел 58 матчей, в которых набрал 38 (13+25) очков.

– По итогам сезона ты стал лучшим бомбардиром команды.

– Понятно, что любому спортсмену приятно быть лучшим бомбардиром, но в то же время плей-офф не закончился и, повторюсь, осталась недосказанность. В том числе, хотелось бы, конечно, и в сезоне свою статистику улучшить – было много моментов, которые я не реализовывал... Всегда хочется большего, как бы то ни было.

– Личность главного тренера петербуржцев как-то повлияла на решение о переходе в «Динамо»? Сам Эдуард Занковец говорил, что сыграл некую роль.

– Эдуард Константинович на меня вышел еще в апреле, после того, как закончился плей-офф в чемпионате Беларуси. Он мне рассказал про «Динамо», про финансовую составляющую, про роль в команде, на которой он меня видит, и это меня очень сильно подкупило. В то же время у меня была неопределенность с минским «Динамо».

Я уже отыграл там достаточно много времени и понимал, что нужно что-то менять. Я тянул до последнего, надеялся, что продолжу карьеру в Минске, но… Не хочу углубляться в подробности разговоров с руководством и тренерами минчан; скажем так – я не жалею, что в итоге оказался в Петербурге, в Высшей лиге. Ни капли.

– Ты упомянул, что не жалеешь о том, что оказался в Петербурге. Как тебе в целом атмосфера в городе, во дворце? «Динамо» никогда не остается без серьезной поддержки на трибунах.

– Я бывал в Петербурге раньше и мне здесь очень нравится. И жене моей – тоже. Что касается дворца и атмосферы на матчах, на самом деле, для меня это был легкий шок. Болельщики тут просто потрясающие. Они поддерживают свою команду несмотря ни на что. Да, у нас бывали серии поражений, но люди всегда приходили и болели за нас, в том числе и в трудную минуту. Заполняемость арены была для меня приятным удивлением – частенько были аншлаги и в целом отличная средняя посещаемость по сезону. Я скажу, что «Юбилейный» – это арена уровня КХЛ , как и в принципе вся организация петербургского «Динамо», – сказал Гаврус.