|
Гаврус о переходе из минского «Динамо» в питерское: «Ни капли не жалею, что оказался в Петербурге»
24.05.2020 08:39 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
Бывший форвард минского
26-летний нападающий провел 58 матчей, в которых набрал 38 (13+25) очков.
– По итогам сезона ты стал лучшим бомбардиром команды.
– Понятно, что любому спортсмену приятно быть лучшим бомбардиром, но в то же время плей-офф не закончился и, повторюсь, осталась недосказанность. В том числе, хотелось бы, конечно, и в сезоне свою статистику улучшить – было много моментов, которые я не реализовывал... Всегда хочется большего, как бы то ни было.
– Личность главного тренера петербуржцев как-то повлияла на решение о переходе в «Динамо»? Сам Эдуард Занковец говорил, что сыграл некую роль.
– Эдуард Константинович на меня вышел еще в апреле, после того, как закончился плей-офф в чемпионате Беларуси. Он мне рассказал про «Динамо», про финансовую составляющую, про роль в команде, на которой он меня видит, и это меня очень сильно подкупило. В то же время у меня была неопределенность с минским «Динамо».
Я уже отыграл там достаточно много времени и понимал, что нужно что-то менять. Я тянул до последнего, надеялся, что продолжу карьеру в Минске, но… Не хочу углубляться в подробности разговоров с руководством и тренерами минчан; скажем так – я не жалею, что в итоге оказался в Петербурге, в Высшей лиге. Ни капли.
– Ты упомянул, что не жалеешь о том, что оказался в Петербурге. Как тебе в целом атмосфера в городе, во дворце? «Динамо» никогда не остается без серьезной поддержки на трибунах.
– Я бывал в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Бывший форвард минского «Динамо» Артур Гаврус поделился впечатлениями от выступления в ВХЛ за санкт-петербургское «Динамо».
|
Свежие газеты
Архив (Новости Спорта)