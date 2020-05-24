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Владислав Климович: «Какой-то злой рок, такое ощущение... Но ничего – вырвемся и пойдем вверх»

24.05.2020 10:29 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Полузащитник минского «Динамо» Владислав Климович прокомментировал результат матча с «Витебском» (1:1).

– Было ощущение, что быстрый гол в этом матче нам сильно поможет. Если вспоминать игру «Витебска» против «Шахтера», то витебчане тогда играли от обороны и солигорской команде было очень тяжело. Нам удалось забить быстрый гол. Казалось, все должно пойти так, как надо, но…

– Да, все так и шло, вплоть до того, как пропустили гол на 20-ой минуте. Мы до этого имели возможность забить еще один мяч и, наверное, если бы сумели это сделать, то игра бы пошла иначе, а так, когда видишь счет 1-0…

Есть правило: когда сравнивается счет, то командное самочувствие будет все-таки лучше у соперника. Поэтому оставшуюся часть первого тайма в какой-то мере приходили в себя. Во втором тайме перехватили инициативу, появились моменты очень хорошие, но забить, к сожалению, не смогли…

– Уже который матч подряд, не считая игры с «Ислочью», все наши проблемы, пропущенные голы – следствие собственных ошибок?

– Всегда пропущенные голы будут ошибками команды. Когда-то это цепочка мелких ошибок, иногда – одна, но грубая. Однако итог всегда один. Конечно, пропускать не хочется, особенно из-за того, что больше забивать у нас сейчас не получается. Если бы реализовали три-четыре мяча, то тогда один пропущенный гол не был бы так страшен. А так пока не готовы мы не пропускать.

С чем может быть связано, даже не знаю. Вроде и устраняем это, и на тренировках проговариваем. Какой-то злой рок, такое ощущение... Но ничего – вырвемся и пойдем вверх.

– Второй тайм получился достаточно хорошим, за исключением того, что второй гол не удалось забить. Если забыть про него, то сегодня на поле в принципе был тот футбол, который хотелось видеть. Игра становится все лучше, быстрее, качественнее.

– Конечно, и еще больше хочется создавать моментов. Должна пойти реализация и придут очки, все-таки недобрали мы их очень сильно, не хочется терять. Надо набирать по три очка в каждой игре, чтобы цеплять лидеров таблицы: мы обязаны там быть и надеюсь, к концу сезона так и случится, – сказал Климович.

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Теги: Витебск
 
 
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Полузащитник минского «Динамо» Владислав Климович прокомментировал результат матча с «Витебском» (1:1).
 
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