Источник материала: БT

Кто станет обладателем Кубка Беларуси по футболу?

БАТЭ - брестское "Динамо" в 17:00 на "Беларусь 5"

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так БАТЭ против брестского "Динамо" - кто возьмет Кубок Беларуси по футболу? Кто станет обладателем Кубка Беларуси по футболу? На столичном стадионе "Динамо" сегодня встретятся самый титулованный клуб страны – БАТЭ - и действующий...

На столичном стадионе "Динамо" сегодня встретятся самый титулованный клуб страны – БАТЭ - и действующий чемпион - брестское "Динамо". Клубы друг против друга играли 60 раз. 42 победы на счету БАТЭ. И лишь 11 - у брестского "Динамо". Предыдущая очная встреча состоялась три дня назад.БАТЭ был сильнее брестчан - 3:1.Начало финального матча за кубок страны в. Прямую трансляцию будет вести. Запуск зрителей на стадион "Динамо" запланирован на 15:30. Фанатов разместят в шахматном порядке.