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БАТЭ против брестского "Динамо" - кто возьмет Кубок Беларуси по футболу?

24.05.2020 11:56 — Новости Спорта | БT  
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Источник материала: БT

Кто станет обладателем Кубка Беларуси по футболу? 

На столичном стадионе "Динамо" сегодня встретятся самый титулованный клуб страны – БАТЭ - и действующий чемпион - брестское "Динамо". Клубы друг против друга играли 60 раз. 42 победы на счету БАТЭ. И лишь 11 - у брестского "Динамо". Предыдущая очная встреча состоялась три дня назад.В 10 туре чемпионата Беларуси по футболу БАТЭ был сильнее брестчан - 3:1.

БАТЭ - брестское "Динамо" в 17:00 на "Беларусь 5"

Начало финального матча за кубок страны в 17:00. Прямую трансляцию будет вести телеканал "Беларусь 5". Запуск зрителей на стадион "Динамо" запланирован на 15:30. Фанатов разместят в шахматном порядке.

 
 
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Кто станет обладателем Кубка Беларуси по футболу?  На столичном стадионе "Динамо" сегодня встретятся самый титулованный клуб страны – БАТЭ - и действующий...
 
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