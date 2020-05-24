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БАТЭ установил рекорд по количеству завоеванных Кубков Беларуси, выиграв этот трофей в 4-й раз
24.05.2020 19:42 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
В матче финала Кубка Беларуси БАТЭ обыграл брестское «Динамо» (1:0) и стал обладателем трофея.
Борисовчане выиграли этот трофей в четвертый раз в своей истории.
Таким образом, БАТЭ установил рекорд по количеству завоеванных Кубков Беларуси. Трижды Кубок выигрывали минское «Динамо», брестское «Динамо» и «Белшина».
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В матче финала Кубка Беларуси БАТЭ обыграл брестское «Динамо» (1:0) и стал обладателем трофея.
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