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Кирилл Альшевский: «Посвящаем победу Анатолию Анатольевичу. Мы знали, что он видит все это. Что в конце произошло – это в том числе и с его помощью»

24.05.2020 20:13 — Новости Спорта | Tribuna.com  
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Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после победы над брестским «Динамо» (1:0) в финале Кубка Беларуси прокомментировал ход матча.

– Для начала отмечу ваш лук. Праздничный наряд. Потрясающе выглядите!

– Спасибо! Значит, есть к чему :)

– Для вас первый трофей. Уже обговорили, как будете праздновать?

– Нет. На самом деле ничего не планировали. Потому что очевидно, что у нас был серьезный оппонент. И мы могли выиграть как мы, так и они. Поэтому сейчас все [празднование] будет спонтанно. Думаю, что в каком-то закрытом месте, где будем только мы, думаю, конечно, соберемся.

– По игре. 0:0 и очень напряженный матч. В конце уже держали в уме то, что пенальти могут быть?

– Нет. Мы честно говоря не тренировали, не готовились. Я до последнего верил, что мы все-таки сможем дожать. Потому что мне пускай и с эмоциями, но показалось, что мы были ближе к тому, чтобы забить с игры.

– У БАТЭ новый главный тренер, вообще новая эпоха. Насколько было важно сейчас взять трофей?

– Трофей взял не только главный тренер, но и предыдущий тренерский штаб. Предыдущий главный тренер начал по сути этот путь к Кубку Беларуси. Это раз. Во-вторых, личные достижения были постольку поскольку. Мы выходили на устах с именем Анатолия Анатольевича. И по сути эту победу посвящаем ему. Мы знали, что он видит все это. Думаю, что в конце произошло – это в том числе и с его помощью, – сказал Альшевский в эфире «Беларусь 5».

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Главный тренер БАТЭ Кирилл Альшевский после победы над брестским «Динамо» (1:0) в финале Кубка Беларуси прокомментировал ход матча.
 
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