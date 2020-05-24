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Милевский получил травму и был заменен в финале Кубка Беларуси с БАТЭ
24.05.2020 19:24 — Новости Спорта | Tribuna.com
Источник материала: Tribuna.com
На 106-й минуте дополнительного времени финала Кубка Беларуси форвард брестского «Динамо»
Футболист не смог продолжить матч и был заменен. Вместо Милевского на поле появился
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На 106-й минуте дополнительного времени финала Кубка Беларуси форвард брестского «Динамо» Артем Милевский получил травму.
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