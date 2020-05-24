Сергей Ковальчук: «Обидно проигрывать на последней минуте дополнительного времени. Надо отдать должное футболистам: при равной игре немного больше повезло БАТЭ»

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» прокомментировал поражение от (0:1) в финале Кубка Беларуси, передает корреспондент .com.

Брестский клуб впервые уступил в финале Кубка Беларуси. До этого команда трижды играя в финале становилась обладателем трофея.

– Обидно, конечно, проигрывать на последней минуте дополнительного времени. Надо отдать должное футболистам: при равной игре немного больше повезло БАТЭ. Неприятно проигрывать финал. Понятно, что всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Все ребята отработали хорошо, не разобрались только в последнем моменте. БАТЭ поздравляем с победой и двигаемся дальше.

– Почему концовка получилась такой, что команда прижалась к воротам?

– Ну тут уже психология. Поставили штрафной в центре поля. Соперник пошел большими силами в штрафную и в итоге в их стандартных положениях немного не разобрались. Понятно, что хотели больше упростить игру, там срезка, там срезка – не досмотрели... Сейчас анализировать что-то не хочется. Не то состояние.

– Не опасаетесь, что команда может упасть в психологическую яму после двух поражений?

– Мы же проиграли, хоть и не в основное время, хорошему сопернику и ведущему клубу страны. И делать из этого трагедию не стоит. Хотя очень обидно проигрывать финал.

– Тренировали серию пенальти?

– Нет, ни в коем случае.

– Планируете усилиться еще как-то?

– Еще до летнего окна долго. Сейчас люди более-менее подтянулись. Готовы. Поэтому будем работать с этим костяком. Я уверен, что исправим ситуацию, – сказал Ковальчук.

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