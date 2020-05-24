ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сергей Ковальчук: «Обидно проигрывать на последней минуте дополнительного времени. Надо отдать должное футболистам: при равной игре немного больше повезло БАТЭ»

24.05.2020 20:50 — Новости Спорта | Tribuna.com  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tribuna.com

Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в финале Кубка Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.

Брестский клуб впервые уступил в финале Кубка Беларуси. До этого команда трижды играя в финале становилась обладателем трофея.

– Обидно, конечно, проигрывать на последней минуте дополнительного времени. Надо отдать должное футболистам: при равной игре немного больше повезло БАТЭ. Неприятно проигрывать финал. Понятно, что всегда кто-то выигрывает, а кто-то проигрывает. Все ребята отработали хорошо, не разобрались только в последнем моменте. БАТЭ поздравляем с победой и двигаемся дальше.

– Почему концовка получилась такой, что команда прижалась к воротам?

– Ну тут уже психология. Поставили штрафной в центре поля. Соперник пошел большими силами в штрафную и в итоге в их стандартных положениях немного не разобрались. Понятно, что хотели больше упростить игру, там срезка, там срезка – не досмотрели... Сейчас анализировать что-то не хочется. Не то состояние.

– Не опасаетесь, что команда может упасть в психологическую яму после двух поражений?

– Мы же проиграли, хоть и не в основное время, хорошему сопернику и ведущему клубу страны. И делать из этого трагедию не стоит. Хотя очень обидно проигрывать финал.

– Тренировали серию пенальти?

– Нет, ни в коем случае.

– Планируете усилиться еще как-то?

– Еще до летнего окна долго. Сейчас люди более-менее подтянулись. Готовы. Поэтому будем работать с этим костяком. Я уверен, что исправим ситуацию, – сказал Ковальчук.

Волков принес БАТЭ Кубок на последних секундах – еще недавно АБФФ грозила ему дисквалификацией за «договорняк»

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Главный тренер брестского «Динамо» Сергей Ковальчук прокомментировал поражение от БАТЭ (0:1) в финале Кубка Беларуси, передает корреспондент Tribuna.com.
 
Новости дня
Новости спорта
 
Захар Волков: «Брест у нас за последние годы много кубков отобрал, поэтому хотелось взять уже кубок и дать им пощечину»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Спорта

Свежие газеты

23.05.2020
Mlife
Нясвижскiя навiны
24.05.2020
Mir24.TV Belarus
Нясвижскiя навiны

Архив (Новости Спорта)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика